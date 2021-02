Nous vous présentons cette semaine (et ce n’est pas une blague), l’US Vegan Climate Index. Cet indice est développé par la société Beyond Investing, il est principalement composé par des big-caps américaines sélectionnées, je site : “selon des principes végétaliens et climatiques”.

Le but de l’indice est de promouvoir l’investissement engagé en faveur de la préservation de la condition animale, humaine et du climat. Une nouvelle manière de s’exposer à l’investissement ESG.

L'indice a pour benchmark le S&P 500. Toutes les entreprises ne correspondant pas aux critères de sélection sont remplacées par des sociétés mid-cap répondant mieux aux impératifs des objectifs éthiques du fonds. Composé de 287 sociétés. Depuis sa création, le Vegan Climate Index fait mieux que son indice de référence.

Les dix sociétés qui pondèrent le plus l’indice ne vous seront bien sûr pas étrangères ! Difficile en effet de répliquer les performances du S&P sans posséder ses valeurs phares en portefeuille. À noter toutefois, l’absence notable de facebook et Amazon qui ont été pénalisés dans la phase de sélection des titres du portefeuille. Grands absents de l’indice également : Berkshire Hattaway et JP Morgan Chase pour ne citer qu’eux.

On peut également voir grâce au tableau ci-dessous, la différence d’impacts négatifs entre l’indice Vegy et le S&P 500. De plus, un investisseur qui souhaiterait s’exposer à l’indice peut investir dans l’ US Vegan Climate ETF (Ticker VEGN).

Source : beyondinvesting.com