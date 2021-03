Un indice représentatif du marché américain des obligations municipales

Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones, Cac 40, SMI, Dax, Hang Seng ou encore Nikkei 225. Même les non-initiés à la finance de marché ont déjà entendu parler de ces indices. Mais qu'ont-ils en commun ? Ce sont tous des indices qui reflètent la santé économique des entreprises d’une zone géographique donnée. Plus précisément, ils reflètent la santé des marchés actions. Certains indices, plutôt que de répliquer une zone géographique, vont refléter les performances d’un secteur. Nous sommes moins familiers en revanche des indices qui nous donnent l’état du marché obligataire d’un pays ou d’une région.

Même s’ils sont moins connus, les indices obligataires existent. Le FTSE USA Municipal Tax-Exempt Investment-Grade Bond Index permet d’avoir un œil sur le marché des obligations municipales américaines. Il en mesure les performances (exonérées d’impôts). Sont prises en compte dans cet indicateur des obligations émises (en dollar américain) par des municipalités ou d’autres collectivités situées sur le territoire américain. L’indice est constitué par des obligations standards, des “Revenu Bonds” ainsi que les “Combination Bonds". Ces dernières sont des obligations municipales dans lesquelles les paiements des intérêts et du principal sont garantis par deux entités distinctes qui sont : l’entité municipale légitimée par son “pouvoir d’imposition” et le projet financé qui générera des flux de trésorerie.

Illustration du processus de financement par émission de “Revenu Bonds”

Source : Corporate Finance Institute

Comme son nom l’indique, l’indice est composé d’obligations notées “Investment Grade” allant d’une note AAA à BBB- selon l'échelle de notation S&P. Le coupon moyen s’élève à 4.7%, le rendement moyen à 3.1% et une duration de 6.2 ans (il faut 6.2 ans pour que les cash flows engendrés par les coupons remboursent le prix que l’investisseur a payé pour l’obligation).

Source : FTSE Russell

Du point de vue de la répartition sectorielle, les transports, les services publics et l’éducation sont les secteurs les plus représentés. Pour ce qui est de la qualité des obligations, celles notées AA sont celles qui pondèrent le plus l’indice.

Source : FTSE Russell

OMX Stockholm 30 : Un champion sorti des bois blancs

Il passe souvent inaperçu dans les palmarès mondiaux mais ce champion des indices cache bien son jeu. Il regroupe les 30 entreprises dont les actions sont les plus échangées sur la place financière de la capitale suédoise. L’indice a surperformé tous ses homologues européens sur 2020 (+5,8%) et démarre l’année 2021 sur des chapeaux de roues (+16,4%). Aucune valeur n’est dans le rouge en performance YTD : elles s'étalent de +1,47% pour Essity à +47,17% pour Ssab.

Source : zonebourse.com

Le marché suédois est très prometteur et moins valorisé que les marchés US.

Parmi les ETF répliquant le marché suédois, on peut retenir :

iShares MSCI Sweden (EWD) concentré sur le marché suédois.

Amundi MSCI NORDIC UCITS (CN1) pour profiter d’une plus large exposition aux pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège et Suède).