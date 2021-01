Portugal : Noël s’éternise

Depuis le 1er janvier, les principales bourses Européennes ont toutes affiché du vert au compteur. A l’image du CAC 40, du DAX, de l’Eurostoxx 50 et du SMI qui affichent respectivement 2.1%, 1.82%, 1.96% et 0.70% de progression. L’indice Portugais fait mieux puisqu’il arrive en tête du vieux continent avec des gains cumulés s’élevant à 7.83%, meilleure performance européenne de la semaine et parmi les meilleurs du monde puisqu’à titre d’exemple, les places Nord-Américaines ont engrangé des performances moindres. Le S&P 500 gagne 1.27% et le NASDAQ 100 0.40%.

L’indice a été porté par l’atténuation progressive de l’incertitude concernant l’issue du Brexit en tout début d’année et plus récemment, par la confirmation que le congrès américain porterait les couleurs démocrates.

Le PSI peut s'enorgueillir de n’héberger que deux entreprises qui perdent du terrain. Ibersol et Corticeira Amorim concèdent 1.9% et 2.6%. La première est une chaîne de restauration tandis que la seconde est connue pour ses bouchons pour le vin. Autant dire que la passe n’est pas facile pour elles.

Toutes les autres entreprises affichent des gains significatifs allant de 1.88% à 18.26% pour Banco Comercial Portugues. Quatre d’entre elles se payent même le luxe de finir au-dessus de 10%.

L’indice a été largement porté par l’envolée des cours des entreprises des productrices et fournisseurs d’énergie électrique renouvelables EDP Renovaveis et EDP Energias de Portugal qui gagnent respectivement 13.16% et 7.95%. Ces entreprises pondèrent près de 35% de l’indice et s’inscrivent dans la mégatendance du moment qu’est le développement des énergies renouvelables.

KOSPI : L’année démarre sur les chapeaux de roue La Bourse de Séoul n’en finit pas d’impressionner. Après avoir clôturé 2020 avec un gain spectaculaire de 31%, soit la plus forte hausse des principaux indices boursiers des pays membres du G20, le KOSPI débute l’année avec une progression de 3.75% lui permettant de dépasser pour la première fois les 3000 points. (source : zonebourse.com) Le secteur technologique se démarque avec près de 40% des parts de l’indice, dont 30% pour le seul Samsung Electronics. On comprend mieux la belle performance de 2020 ! Suivent les secteurs de la consommation discrétionnaire, des services de communication, des matériaux, de la santé et des finances avec une part de 7 à 10%. Dans le détail, Samsung a profité de la pandémie pour voir la demande en semi-conducteurs augmenter fortement notamment grâce au télétravail de plus en plus présent. Cette situation a également profité aux autres chaebols (conglomérats) comme LG CHEM ou le groupe SK HYNIX. Enfin, le fabricant de voitures Hyundai Motors a accentué ses objectifs concernant le marché lucratif des voitures électriques suite à l’arrivée du nouveau directeur. La situation coréenne est assez particulière, ces quatre grands groupes influencent énormément les marchés du pays, ils pèsent en effet près de 50% de la bourse nationale. Leurs belles performances se retrouvent ainsi directement au niveau national. Il n’en reste pas moins que la diversification de l’indice lui a permis de passer outre la crise sanitaire.

Les valeurs pétrolières restent recherchées

Les planètes se sont alignées pour les démocrates aux Etats-Unis cette semaine, même si cela ne fut pas de tout repos. Joe Biden a été confirmé comme 46e président des Etats-Unis et débutera ses nouvelles fonctions le 20 janvier. En gagnant les deux derniers sièges en jeu au Sénat, son parti a égalisé avec les républicains, mais aura le dernier mot en cas d'égalité grâce à la présidence de la chambre haute, qui échoit à la vice-présidente Kamala Harris. Cette vague bleue n'a pas empêché le secteur des services pétroliers de démarrer l'année en trombes. L'indice Dow Jones US Oil Equipement & Services a gagné plus de 11% depuis le 1er janvier, emmené par quelques solides performances ces cinq derniers jours. On pense notamment à TechnipFMC (+21%) ou au dernier poids lourd de la spécialité, Schlumberger (+11,5%).

Le secteur avait déjà intégré la défaite des républicains, les meilleurs alliés des énergies fossiles. Mais les perspectives de rebond économique post-pandémie avaient largement pris le dessus depuis novembre, avec le retour en force des valeurs cycliques, pétrolières en tête. La question se posera de savoir dans les semaines à venir si les démocrates vont prendre un virage environnemental aussi prononcé que prévu.

Depuis le 1er novembre, les pétrolières ont très nettement rebondi, profitant de l'appétit retrouvé des investisseurs pour les "value" et les cycliques.

Cette belle tenue est aussi visible en Europe où tous les acteurs de plus de 500 M$ de capitalisation sont en hausse depuis le 1er janvier, avec un podium composé des deux britanniques Petrofac (+21%) et John Wood (+16%), entourant le français CGG (+19%). Dans les petites capitalisations, Vallourec (+15%) et les Etablissements Maurel & Prom (+15%) ont aussi tiré leur épingle du jeu dans l'hexagone.