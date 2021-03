Tour d'horizon des indices : vers la parité hommes femmes, ciel gris au brésil

MSCI World Women's Leadership Index : pour investir dans la diversité des sexes

La semaine dernière, nous vous avons présenté deux indices thématiques qui permettent aux investisseurs d’allouer leur capital à des entreprises en accord avec leur vision du monde. Ainsi, les vegans peuvent faire concorder leurs valeurs avec leurs investissement en s’exposant à l’US Vegan Climate Index proposé par la société Beyond Investing, et les personnes d'obédience catholique peuvent dormir sur leurs deux oreilles en investissant dans les sociétés du MSCI World Catholic Principles ESG.

Si vous vous souciez de la parité hommes-femmes et que vous souhaitez, par vos investissements, défendre une meilleure accession des femmes aux plus hautes fonctions, alors le MSCI World Women's Leadership Index est fait pour vous.

L’indice est dérivé de son grand frère bien connu le MSCI World. L’objectif, ici, est d’investir dans des entreprises qui “font preuve d’un engagement en faveur de la diversité des sexes au sein de leur conseil d’administration et parmi les postes de directions”. Au sein de chaque pays composant le MSCI World (23), le fournisseur choisit les sociétés qui sont en tête dans le domaine de la parité.

L’indice n’a rien à envier aux vieux de la vieille puisqu’il se targue d’une performance annuelle de 14.3%. Son indice de référence le MSCI World gagne 15.5%. Pour rappel, un investisseur qui aurait répliqué le CAC 40 aurait vu son capital grossir de 9%. En répliquant le SMI, il n’aurait pour ainsi dire rien gagné (+0.10%) !

Performance comparée entre le MSCI World Women’s Leadership Index et le MSCI World

Source : msci.com

Fait intéressant, le classement des 10 sociétés pondérant le plus l’indice est substantiellement différent de celui de son grand frère le MSCI World. Les 10 sociétés pondérant le plus l’indice

Source : msci.com Les 10 sociétés pondérant le plus l’indice MSCI World

Source : msci.com





L’IBOVESPA fait grise mine

L’indice IBOVESPA regroupe les cinquante plus grandes entreprises brésiliennes par capitalisation. Depuis le début de l’année, celui-ci se démarque par sa tendance baissière. Comme beaucoup d’indices, l’IBOVESPA est très influencé par ses poids lourds (plus de 30%) que sont Vale, Petrobras, Unibanco ou encore Ambev. Le géant du pétrole Petrobras a perdu près de 21% depuis le début de l’année suite à la nouvelle du remplacement de son PDG par un militaire n’ayant aucune expérience dans le milieu. Après une année 2020 florissante lui permettant d’atteindre des niveaux records, l'exploitant minier Vale a bien commencé l’année avec des résultats enviables et un bénéfice net de 4,8 milliards de dollars sur 2020. Malheureusement, les difficultés du secteur financier (Unibanco : -19.22%) et de la consommation cyclique et non-cyclique avec respectivement une baisse de -4,62% et de -5,51% provoquent une chute globale de l’indice, parmi les plus marquées depuis le début de l’année.

Pour conclure, le Brésil reste très touché par la crise sanitaire avec un secteur des services en berne et une ingérence au plus haut sommet de l'État. Les bonnes performances des matériaux de base ne peuvent empêcher ces difficultés.