Tour d’horizon des matières premières : Cuivre, pétrole et or 0 04/06/2020 | 11:50 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les métaux industriels retrouvent des couleurs grâce à l’amélioration de la santé économique de l’Ogre chinois, les marchés pétroliers se préparent à vivre au rythme du prochain sommet de l’OPEP qui se déroulera le 9 et 10 juin prochain tandis que l’or subit des vents contraires insufflés par le retour de l’appétit pour le risque. Le ciel s’éclaircit sur le compartiment des hard commodities. Amélioration des données économiques chinoises, retour de l’appétit pour le risque et faiblesse du dollar américain, les signaux deviennent nettement plus positifs pour s’intéresser aux métaux industriels. Les cours du cuivre, véritable baromètre de l’activité mondiale, se sont ainsi redressés de près de 20% depuis la mi-mars, une tendance qui pourrait se poursuivre selon certains analystes. Evolution des cours du cuivre (en tonne métrique) depuis le 1er janvier – source LME La baisse généralisée des dépenses d’investissement émanant des compagnies minières devrait peser plus ou moins sévèrement sur la croissance de l’offre, alors qu’en parallèle, la demande en métaux, alimentée par l’essor des véhicules électriques et des énergies vertes, restera vigoureuse. Ainsi, les planètes sont-elles alignées pour mettre des minières en portefeuille ? La question mérite d’être posée et vous y trouverez plus d’éléments de réponse dans ce billet qui lui y consacré. L’OPEP+ recadre les tricheurs et la production US cale. Vous n’êtes pas sans ignorer que le mois dernier, l'OPEP et ses alliés ont convenu de réduire leur production pour compenser le déclin de la demande et des prix provoqué par la crise sanitaire. La production du cartel a ainsi atteint son plus bas niveau en vingt ans, en pompant en moyenne 24.77 mbj (millions de barils par jour) sur le mois de mai (soit une baisse de 5.91 mbj par rapport au mois d’avril). Toutefois, tous les membres n’ont pas le même sens du devoir. L’Irak et le Nigéria, plusieurs fois montrés du doigt à ce sujet, n’ont réalisé que 38% et 19% des réductions promises, un écart qui leur vaut un ultimatum de la part de Riyad et…. de Moscou, qui n’est pourtant pas un élève modèle en la matière, pour améliorer le taux de conformité global de l’accord. Du côté des Etats-Unis, le déclin croissant des nouveaux puits forés s’accompagne d’une rapide baisse de l’offre de brut américain. Celle-ci a fléchit de 10% en trois mois, pour désormais s’établir à 11.6 mbj. Production américaine de pétrole (en mbj) en 2019 et 2020 – source EIA Vendez votre or contre des actions. Le rallye haussier des marchés actions commence à peser sur les cours de la relique barbare. Les gains XXL enregistrés depuis trois semaines sur la plupart des places financières incitent les opérateurs à se détourner de l’or. Il convient néanmoins de nuancer ce mouvement de consolidation puisque l’or fait preuve d’une relative résilience en ne cédant « que » 3% depuis ses sommets et en progressant de 12% depuis le 1er janvier. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GOLD 0.54% 1709.22 13.79% LONDON BRENT OIL -0.81% 39.52 -40.09% SILVER 0.30% 17.713 1.27% WTI -0.99% 36.722 -39.39%

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue