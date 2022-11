Jordan Dufee Analyste Senior Suivre 492 Tous ses articles Suivre sur Grand amateur de l'or, féru des questions pétrolières, enthousiaste des métaux rares et inconditionnel du cuivre, Jordan Dufee est sans surprise le spécialiste des matières premières sur ZoneBourse.

Expert de nos process d'investissements techniques et fondamentaux, véritable couteau suisse de l'équipe, il met sa vaste culture financière à votre disposition. Tour d'horizon des matières premières : Impressionnant rebond du cours des métaux 14/11/2022 | 11:54 Jordan Dufee 14/11/2022 | 11:54

Tous les lundi, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles. Energie : Les prix du baril ont marqué une pause, pénalisés en début de semaine par le revirement de la situation en Chine, où les hauts dirigeants souhaitent maintenir leur politique zéro-Covid. Le marché espérait au contraire une détente de cette politique sanitaire, qui serait synonyme d'une ouverture croissante de l'économie chinoise et in fine une augmentation de la demande de pétrole. Rappelons que la Chine représente à elle seule près de la moitié de la croissance de la demande attendue pour 2023. Aux Etats-Unis, les prix du diesel poursuivent leur ascension, poussés par une demande vigoureuse et des stocks historiquement faibles. Une dynamique qui met clairement une certaine pression sur la Maison Blanche, qui tente déjà par tous les moyens de freiner la hausse des prix de l'énergie. Le Brent de la Mer du Nord se négocie autour de 94 USD tandis que le WTI américain s'échange à 87 USD le baril. En Europe, les températures douces enregistrées sur le vieux continent retardent le début de la saison de chauffage, permettant aux Etats de poursuivre l'augmentation de leurs stocks de gaz. La référence européenne, le Dutch TTF, se négocie autour de 120 EUR/MWh. Métaux : Malgré des statistiques économiques mitigées en provenance de Pékin, les cours des métaux de base ont fortement progressé la semaine dernière. Les stocks de métaux restent globalement faibles, ce qui incite les producteurs à imposer des primes plus importantes à leurs clients qui souhaitent des livraisons physiques rapides. Au niveau des prix, le cuivre s'échange à 8400 USD la tonne métrique, l'aluminium à 2400 USD et le nickel à 26000 USD. L'or a de son côté enregistré une nouvelle séquence hebdomadaire haussière en franchissant la barre des 1700 USD l'once. Produits agricoles : Le ministère de l'agriculture de la France a revu à la baisse son estimation de la production de maïs de 11,4 à 11 millions de tonnes. Cette révision à la baisse est évidemment liée aux nombreux épisodes de sécheresse qui ont miné les rendements. Aux Etats-Unis, le Département américain de l'agriculture a revu à la hausse ses estimations sur la production de maïs et de soja, mais dans des proportions modestes. Le blé et le maïs s'échangent à respectivement 810 et 660 cents le boisseau.

© Zonebourse.com 2022