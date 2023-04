Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Energie : La décision de l’Opep+ a surpris le monde de la finance en ce début de semaine, avec une réduction de la production de l’or noir à hauteur de 1.66 millions barils par jour. Cela a évidemment provoqué l’augmentation du Brent qui se négociait à 85,50 USD mardi matin, contre moins de 80 USD samedi. Cette réduction volontaire de production serait motivée par la volonté de soutenir la stabilité du marché pétrolier.

Le pouvoir des pays de l’Opep+ a fluctué au cours du temps, mais il est actuellement sur la pente ascendante. Principalement à cause de la faiblesse des réserves stratégiques de pétrole (RSP) des USA, qui n’ont plus le matelas de sécurité historique dont ils disposaient pour empêcher le cartel de jouer sur l’offre. Pour ne rien arranger, cette augmentation des prix pétroliers peut impacter la politique monétaire de la FED, en compliquant davantage son combat contre l'inflation.

Cette stratégie prix de l’Opep+ crée un risque fondamental pour la suite, puisque la demande mondiale de pétrole est attendue en hausse de 2 millions de barils par jour cette année, dont environ 1 million en provenance de Chine (la consommation quotidienne moyenne en 2023 dans le monde est estimée à 100,9 millions de barils par l’EIA). Ce resserrement du marché fonctionnera à court terme pour le cartel, et pourrait donner lieu à plus de volatilité, comme le souligne W. Patterson, Head of Commodities Strategy chez ING.

Métaux : Le prix de l'or se trouve en légère baisse ce mardi, de 0.1% à 1 982,36 USD l’once, en milieu de journée. L’outil FedWatch du CME nous indique que les investisseurs pensent qu’il y a 59% de chances que la Fed continue sa hausse des taux d'intérêt en mai. Ce qui joue en défaveur de l’or : pour rappel, c’est un actif à rendement nul. On observe que les contrats à terme sur l’or américain se stabilisent à 1 999.50 USD.

Produits agricoles : Le volume des récoltes ukrainiennes est en hausse par rapport à la semaine dernière, en atteignant 852 448 tonnes dans le cadre de l’initiative céréalière de la mer noire. Le cours du soja est en progression lui aussi.

(Cours du soja, source : Bloomberg)

Les spécialistes expliquent que cela est dû au soutien des prix pétroliers mais aussi à la prévision de 87.5 millions d’acres de soja à planter par les agriculteurs, plus élevée que les estimations des analystes.

Le principal producteur de coton en Chine, Xinjiang Uygur, a commencé les semailles de printemps pour la production de coton. Les autorités agricoles locales prévoient que la production totale restera stable à plus de 5 millions de tonnes cette année.

On constate également une hausse des prix pour le blé ainsi que le maïs. Une fois de plus, ce sont les conditions météorologiques pour les semailles qui retiendront l’attention avec la reprise des rapports hebdomadaires américains sur l’avancement des cultures ce lundi.