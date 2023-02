Jordan Dufee Analyste Senior Suivre 498 Tous ses articles Suivre sur Grand amateur de l'or, féru des questions pétrolières, enthousiaste des métaux rares et inconditionnel du cuivre, Jordan Dufee est sans surprise le spécialiste des matières premières sur ZoneBourse.

Expert de nos process d'investissements techniques et fondamentaux, véritable couteau suisse de l'équipe, il met sa vaste culture financière à votre disposition. Tour d'horizon des matières premières : L'USDA s'attend à une nette augmentation de la production de céréales aux Etats-Unis 27/02/2023 | 12:00

Tous les lundis, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles. Energie : Les stocks pétroliers américains ont progressé pour la neuvième semaine consécutive, une dynamique qui pèse sur les prix pétroliers puisque ces derniers ont cédé un peu de terrain la semaine dernière, à respectivement 82,50 et 76 USD le baril pour le Brent européen et le WTI américain. On peut ajouter que les financiers s'attendent toujours à une Fed plus belliciste dans sa politique dans la mesure où les dernières données économiques suggèrent que l'économie américaine demeure toujours très (trop) vigoureuse. De quoi pénaliser les actifs à risque, dont le pétrole. En Europe, le gaz naturel se stabilise autour de 52 EUR/MWh pour le benchmark néerlandais. Métaux : Au London Metal Exchange, le prix de la tonne de cuivre s'échange autour de 8800 USD. Dans les actualités majeures de la semaine, on peut relever que la compagnie canadienne First Quantum a suspendu l'exploitation de sa mine de cuivre Cobre Panama en raison d'un différend avec le gouvernement panaméen. Le site est l'une des plus grandes mines d'Amérique centrale et représente environ 1,5% de la production mondiale de cuivre. Les autres métaux industriels, comme le zinc, l'aluminium ou encore le plomb, se sont stabilisés sur les cinq derniers jours. Du côté des métaux précieux, la poussée des rendements obligataires pèse toujours sur l'or à court terme, qui a inscrit une nouvelle semaine de baisse à 1810 USD. Produits agricoles: Dans son dernier rapport mensuel, le Département américain de l'agriculture (USDA) s'attend à une nette augmentation de la production de maïs aux Etats-Unis en raison de la hausse des superficies dédiées à cette culture. Cette hausse est de l'ordre de 10% en glissement annuel. Cette progression est encore plus spectaculaire pour le blé, dont la production nationale devrait bondir de 14%, toujours pour les mêmes raisons. A Chicago, le boisseau de blé s'échange en baisse à 730 cents, tout comme le boisseau de maïs à 650 cents.

