Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Energie : L'énergie revient au centre du jeu économique puisque la flambée du pétrole accentue le scénario d'un retour en force de l'inflation. L'Arabie Saoudite et la Russie renforcent leur étreinte sur l'offre mondiale en annonçant de manière coordonnée la prolongation de leurs coupes volontaires de production jusqu'à la fin de l'année. Pour donner un ordre de grandeur, rappelons que l'Arabie Saoudite réduit sa production d'un million de barils par jour, contre 300.000 barils par jour pour la Russie. Ces annonces interviennent alors que le marché pétrolier est déjà en train de se resserrer depuis quelques mois. Un resserrement qui résulte justement du contrôle de la production par l'OPEP alors que la demande de pétrole reste résiliente. Dans ce cadre, les prix pétroliers poursuivent leur ascension, à 90,50 USD pour le Brent et 86,50 USD pour le WTI. Du côté du gaz naturel, les grèves ont débuté au sein des installations de GNL de Chevron en Australie. A l'heure actuelle, les prix des références européennes se stabilisent. Le TTF néerlandais continue à s'échanger autour de 36 EUR/MWh.

Métaux : Séquence hebdomadaire de consolidation pour les métaux industriels, qui pâtissent à la fois d'un dollar fort et de nouvelles données mitigées en provenance de Chine. Bilan des courses, le cuivre a perdu du terrain cette semaine au LME, à 8300 USD la tonne métrique. Même dynamique pour le nickel (20.100 USD) tandis que l'aluminium et le zinc ont fait du surplace, à respectivement 2200 et 2480 USD. Dans le registre des métaux précieux, la Chine poursuit ses emplettes d'or puisque ses réserves ont augmenté pour le dixième mois consécutif. Selon le World Gold Council, la Chine, via sa banque centrale, a augmenté ses avoirs de 23 tonnes en juillet. L'once d'or se négocie toutefois en baisse, autour de 1920 USD, toujours minée par la hausse des rendements obligataires.

Produits agricoles : La volatilité baisse encore d'un cran à Chicago, où les prix des céréales ont globalement fait du surplace. Le boisseau de maïs s'échange autour de 490 cents contre 600 cents pour le boisseau de blé.