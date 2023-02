Jordan Dufee Analyste Senior Suivre 497 Tous ses articles Suivre sur Grand amateur de l'or, féru des questions pétrolières, enthousiaste des métaux rares et inconditionnel du cuivre, Jordan Dufee est sans surprise le spécialiste des matières premières sur ZoneBourse.

Expert de nos process d'investissements techniques et fondamentaux, véritable couteau suisse de l'équipe, il met sa vaste culture financière à votre disposition. Tour d'horizon des matières premières : La Russie va réduire sa production de pétrole d'environ 5% 13/02/2023 | 12:12 Jordan Dufee 13/02/2023 | 12:12 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Tous les lundis, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles. Energie : En réponse aux sanctions occidentales, Moscou va volontairement réduire sa production de pétrole, d'environ 500.000 barils par jour. Ce volume représente approximativement 5% de la production quotidienne de la Russie, un ajustement qui a évidemment suscité une réaction haussière sur les prix du brut. Ces derniers ont terminé la semaine dernière en nette hausse puisque le Brent a progressé de plus de 8% à 86 USD. Du côté de la référence américaine, le WTI s'échange à 79,90 USD le baril. L'autre actualité majeure est liée au terrible séisme qui a frappé la Turquie et le nord de la Syrie, qui a provoqué des perturbations sur les flux de pétrole en provenance d'Irak, mais aussi de l'Azerbaïdjan. Enfin, aux Etats-Unis, les stocks hebdomadaires continuent à croître, mais cette progression est pour le moment reléguée au second plan. Au niveau du gaz naturel en Europe, le TTF de Rotterdam poursuit sa décrue à 51 EUR/MWh. Métaux : Les métaux de base entament une séquence de consolidation. Premièrement, les perturbations dans certains sites miniers au Pérou commencent à s'estomper, synonyme d'une reprise progressive de la production. En parallèle, le LME a fait état d'une augmentation de ses stocks d'aluminium et de zinc au sein de ses entrepôts en Asie, de quoi effriter le moral des financiers même si, relevons-le, ces stocks évoluent à des niveaux relativement faibles. Au niveau des prix, l'aluminium se négocie autour de 2425 USD, le cuivre à 8950 USD et le zinc à 3180 USD. Dans le registre des métaux précieux, l'or fait du surplace à 1860 USD. Produits agricoles : Les cours des céréales ont gagné un peu de terrain la semaine dernière à Chicago où les boisseaux de blé et de maïs se négocient à respectivement 766 et 674 cents.

© Zonebourse.com 2023