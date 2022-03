Jordan Dufee Analyste Senior Suivre 463 Tous ses articles Suivre sur Grand amateur de l'or, féru des questions pétrolières, enthousiaste des métaux rares et inconditionnel du cuivre, Jordan Dufee est sans surprise le spécialiste des matières premières sur ZoneBourse.

Expert de nos process d'investissements techniques et fondamentaux, véritable couteau suisse de l'équipe, il met sa vaste culture financière à votre disposition.

Tour d'horizon des matières premières : La volatilité ne faiblit pas 21/03/2022 | 08:54 Jordan Dufee 21/03/2022 | 08:54

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Tous les lundi, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodités afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles. Si les prix du pétrole ont cédé du terrain la semaine dernière, la volatilité, elle, ne faiblit pas. Les dernières sessions sont restées agitées, avec des mouvements journaliers souvent brutaux, à la hausse comme à la baisse. Les opérateurs suivent effectivement de près les pourparlers entre les délégations russes et ukrainiennes et guettent le moindre signe d'apaisement qui serait synonyme d'une détente des cours. Au niveau des prix, les cours se maintiennent au-delà du seuil des 100 USD pour les deux références mondiales, le Brent (111 USD) et le WTI (108 USD). L'offre demeure comprimée, poussant l'Agence internationale de l'énergie (IEA) à inciter les pays de l'OPEP à augmenter significativement leur production lors de leur prochain sommet mensuel. Pour le moment, le cartel reste insensible à ce type de demande et s'en tient à sa feuille de route, celle d'une levée progressive des quotas de production. Coup dur pour les acheteurs d'or, qui voient le prix du métal doré s'éloigner du seuil des 2000 USD l'once, malgré la hausse de l'inflation et l'incertitude créée par la guerre en Europe. Les investisseurs ont retrouvé un peu d'appétit pour le risque, comme en témoignent les variations des principaux indices boursiers du globe. Cela se fait au détriment de l'or, mais également du segment des métaux précieux en général, puisque l'argent, le platine et le palladium ont inscrit une semaine de baisse. Du côté des métaux industriels, l'heure est aussi à la détente, une pause plus que légitime après le rallye réalisé par l’ensemble du compartiment. Le cuivre se stabilise autour de 10.250 USD, l'étain souffle à 42.450 USD tandis que l’aluminium se négocie à 3380 USD la tonne. En revanche, le LME peine toujours à faire reprendre les échanges sur le nickel, dont le cours a atteint rapidement la limite quotidienne maximale imposée par le LME, fixée à +/-5%. Concernant les soft commodities, les prix du blé et du maïs ont reculé cette semaine à Chicago, respectivement à 1075 et 754 cents le boisseau.

© Zonebourse.com 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LONDON BRENT OIL 2.64% 112.34 37.23% PALLADIUM 3.09% 2571 30.93% PLATINUM 0.24% 1031 5.63% S&P GSCI COPPER INDEX 2 -0.78% 727.2413 6.18% S&P GSCI CORN INDEX 1.31% 620.227 25.03% S&P GSCI CRUDE OIL INDEX 4.33% 589.8277 37.07% S&P GSCI GOLD INDEX -0.26% 1123.4867 6.54% S&P GSCI PLATINUM INDEX -0.16% 274.9068 7.23% WTI 2.59% 109.18 37.07%