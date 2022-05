Jordan Dufee Analyste Senior Suivre 473 Tous ses articles Suivre sur Grand amateur de l'or, féru des questions pétrolières, enthousiaste des métaux rares et inconditionnel du cuivre, Jordan Dufee est sans surprise le spécialiste des matières premières sur ZoneBourse.

Expert de nos process d'investissements techniques et fondamentaux, véritable couteau suisse de l'équipe, il met sa vaste culture financière à votre disposition. Tour d'horizon des matières premières : Le pétrole a toujours le vent en poupe 30/05/2022 | 10:45 Jordan Dufee 30/05/2022 | 10:45 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Tous les lundi, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodités afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles. Pétrole : Les prix pétroliers continuent à progresser, soutenus par le resserrement du marché de l'essence aux Etats-Unis, dont les stocks ont une nouvelle fois baissé la semaine dernière. L'engouement acheteur demeure ainsi intact, en dépit des efforts des Etats-Unis, qui libèrent du pétrole de leurs réserves stratégiques. Au niveau des prix, le Brent se négocie à proximité de 120 USD le baril tandis que la référence américaine, le WTI, s'échange autour de 116 USD. Métaux : L'heure est toujours à la pause pour le segment des métaux de base, lesté par les craintes croissantes d'un ralentissement économique mondial. Preuve en est, le cuivre se rapproche des 9000 USD la tonne métrique, soit son plus bas niveau de l'année. Même parcours pour le nickel, l’aluminium et l'étain, qui ont globalement reculé sur les cinq derniers jours. Du côté des métaux précieux, l'or a enregistré une impulsion acheteuse portant son cours jusqu'à 1870 USD, un rebond qui a toutefois été entravé en fin de semaine dernière par le soudain retour du goût pour le risque avec l'avancée des indices boursiers. Produits agricoles : Les cours des céréales ont globalement reculé à Chicago, les opérateurs gardent tout de même un œil attentif sur les mesures protectionnistes des pays exportateurs, qui tendent à se multiplier compte tenu des préoccupations d'approvisionnement et des pressions inflationnistes. Le blé s'échange à 1150 cents le boisseau, contre 765 cents pour le maïs.

© Zonebourse.com 2022