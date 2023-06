Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Énergie : Le moral dans les chaussettes. Les prix pétroliers se rapprochent une nouvelle fois de leur plus bas niveau de l'année, autour de 72 USD pour le Brent européen et 66 USD pour le WTI américain. Il faut dire que les banquiers centraux oeuvrent unanimement pour rappeler au marché que le combat contre l'inflation est loin d'être terminé. Ces commentaires plutôt "faucons" pèsent sur les cours des actifs risqués, dont le pétrole. Les financiers ont ainsi relégué au second plan la baisse surprise des stocks américains, qui se sont contractés la semaine dernière de 3,8 millions de barils alors que le consensus tablait sur une petite hausse de 0,3 million de barils.

Métaux : Le cours de la tonne de cuivre a progressé à Londres. Deux facteurs haussiers ont soutenu cette tendance. D'une part, les nouveaux signaux envoyés par Pékin, qui souhaite relancer sa machinerie économique avec une réduction de deux de ses taux directeurs et d'autre part, des stocks qui déclinent au LME. Cette combinaison permet au cuivre de se négocier autour de 8500 USD. Du côté de l'or, ce n'est pas la fête. La relique barbare cède du terrain à 1925 USD, toujours pénalisée par la hausse du dollar américain.

Produits agricoles : Regain de tension sur les cours des céréales, qui ont poursuivi leur progression cette semaine à Chicago en raison d'un temps particulièrement sec aux Etats-Unis, qui menace de réduire le rendement des cultures. Le cours du blé progresse à 760 cents le boisseau tandis que le maïs respire à 590 cents.