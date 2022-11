Jordan Dufee Analyste Senior Suivre 492 Tous ses articles Suivre sur Grand amateur de l'or, féru des questions pétrolières, enthousiaste des métaux rares et inconditionnel du cuivre, Jordan Dufee est sans surprise le spécialiste des matières premières sur ZoneBourse.

Tour d'horizon des matières premières : Les banques centrales stimulent les cours de l'or 07/11/2022 | 12:34

Tous les lundi, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles. Energie : La Chine envisagerait d'assouplir sa politique zéro Covid, une perspective qui a de quoi réjouir les marchés pétroliers puisqu'elle impliquerait une hausse de la demande en pétrole. Du côté de l'offre, l'inconnu persiste sur les conséquences des sanctions européennes visant le pétrole russe, qui entreront en vigueur le 5 décembre pour le pétrole brut et le 5 février 2023 pour les produits raffinés. Les prix pétroliers se sont ainsi redressés, à 98 USD pour le Brent de Mer du nord et 92 USD pour le WTI américain. En parlant des Etats-Unis, l'Agence américaine de l'énergie (EIA) a dévoilé dans son dernier rapport mensuel que la production américaine s'établit autour de 11,975 millions de barils par jour, un niveau jamais atteint depuis mars 2020 et la crise du coronavirus. Métaux : La fermeté de la Réserve Fédérale et le renforcement du dollar américain ont pesé sur le compartiment des métaux industriels cette semaine. Le zinc a inscrit un nouveau prix plancher annuel au LME, à 2680 USD la tonne, toujours pénalisé par une reprise difficile en Chine, où les fonderies tournent au ralenti. Le baromètre de l'économie mondiale, le cuivre, s'échange à près de 7500 USD. Du côté des métaux précieux, l'or a repris un peu de hauteur à 1670 USD. La relique barbare est revenue sur le devant de la scène grâce au dernier rapport du World Gold Council, qui montre que les banques centrales ont amassé une grande quantité d'or au cours du troisième trimestre. Près de 400 tonnes d'or ont été achetées, principalement par les banques centrales de la Turquie, de l'Ouzbékistan, de l'Inde mais également du Qatar, qui cherchent à diversifier leurs réserves de change. Produits agricoles : La Russie souffle le chaud et le froid sur les cours des céréales à Chicago. Après avoir renoncé à l'accord sur les exportations ukrainiennes en Mer noire, Moscou a finalement changé d'avis après avoir obtenu certaines garanties selon lesquelles l'Ukraine n'utiliserait pas le corridor maritime à des fins militaires. Au niveau des prix, le blé et le maïs s'échangent à respectivement 850 et 680 cents le boisseau.

