Tour d'horizon des matières premières : Nette détente des prix de l'énergie

Tous les lundi, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles. Energie : Ambiance gueule de bois sur les marchés pétroliers, qui entament l'année du mauvais pied puisque les cours reculent d'environ 6% pour le Brent et le WTI depuis le 1er janvier. Les hostilités ont été lancées par Reuters, qui estime que la production de l'OPEP a augmenté en décembre malgré les objectifs de baisse de la production. Le cartel aurait extrait 29 millions de barils par jour le mois dernier, soit 120.000 barils par jour de plus qu'en novembre. Cette augmentation est en grande partie liée à la reprise de la production du Nigeria. En parallèle, les opérateurs redoutent les conséquences de l'accélération de la circulation du Covid-19 en Chine, qui pourrait à terme peser sur la demande malgré la réouverture du pays. Au niveau des prix, le Brent de la Mer du Nord se négocie autour de 80 USD tandis que le WTI américain s'échange à 76 USD le baril. Les températures exceptionnellement douces sur une grande partie de l'Europe continuent à peser sur les cours du gaz naturel. Le TTF de Rotterdam s'échange à 70 EUR/MWh, soit son plus bas niveau depuis novembre 2021. Métaux : La progression des cas de Covid-19 en Chine pèse sur à la consommation de métaux industriels selon, de la Shanghai Metal Market. Fonderies et sidérurgistes réduisent leurs activités, faute de main d'oeuvre. Au London Metal Exchange, la tonne de cuivre s'échange autour de 8500 USD. Du côté des métaux précieux, l'or progresse à 1870 USD. La relique barbare profite d'une détente des rendements obligataires et progresse de près de 10% en trois mois. Produits agricoles : En ce qui concerne les soft commodities, le blé et le maïs entament une séquence de consolidation à Chicago à respectivement 750 et 657 cents le boisseau.

