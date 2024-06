Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Energie : En dépit d'une légère remontée en fin de semaine, permettant au baril de Brent de retoucher 80 USD, le pétrole a souffert. La décision de l'OPEP+ d'ouvrir la voie, d'ici la fin de l'année, à un allègement des réductions de production, a mis l'or noir sous pression. Le marché du gaz européen a été marqué par une forte volatilité. Le contrat à terme du TTF néerlandais a bondi de plus de 10% suite à une défaillance sur le gazoduc Langeled reliant la Norvège au Royaume-Uni. Cette perturbation a mis en lumière la dépendance de l'Europe à l'approvisionnement norvégien, exacerbant les craintes de volatilité des prix.



Métaux : Les plus grosses variations de la semaine sont à chercher du côté des métaux industriels. Les craintes sur la croissance mondiale, après une série d'indicateurs inférieurs aux attentes aux Etats-Unis, ont pesé lourdement sur les cours du nickel (-9%) et du zinc (-6%). Les prix du cuivre à Londres se sont dirigés vers une troisième chute hebdomadaire et sont passés sous le niveau symbolique de 10 000 USD la tonne. Les données commerciales de la Chine, avec des exportations encourageantes assombries par des importations faibles, ont contribué à maintenir l'orientation baissière du cuivre.



Produits agricoles : Côté matières premières agricoles, le cacao a rebondi de 5%, après sa consolidation récente. Les cours du coton et du soja ont été mis sous pression, tandis que le blé s'est stabilisé. Les métaux précieux ont perdu du terrain en début de semaine, avant de rebondir par la suite. L'once d'or a même repris 1,5% sur la séquence hebdomadaire.