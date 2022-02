Jordan Dufee Analyste Senior Suivre 454 Tous ses articles Suivre sur Grand amateur de l'or, féru des questions pétrolières, enthousiaste des métaux rares et inconditionnel du cuivre, Jordan Dufee est sans surprise le spécialiste des matières premières sur ZoneBourse.

Expert de nos process d'investissements techniques et fondamentaux, véritable couteau suisse de l'équipe, il met sa vaste culture financière à votre disposition. Tour d'horizon des matières premières : Sensibilité du pétrole et de l'or au risque ukrainien 21/02/2022 | 09:21 Jordan Dufee 21/02/2022 | 09:21 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Tous les lundi, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodités afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles. Les marchés pétroliers restent tendus et particulièrement sensibles au risque ukrainien, où Washington et Moscou soufflent le chaud et le froid en alternant les signaux d'escalade et de détente des frictions. Les prix ont toutefois légèrement reculé cette semaine et c'est suffisant pour mettre fin à leur série de huit semaines de hausse consécutives. Si les opérateurs surveillent de très près l'évolution des tensions en Ukraine, ils lorgnent également les pourparlers sur le nucléaire iranien, qui semblent prendre une direction positive. Téhéran a déclaré qu'un accord est proche, ce qui suscite l'espoir de revoir prochainement le pétrole iranien sur les marchés mondiaux. Le Brent se négocie autour de 93 USD le baril, contre 90.7 USD pour la référence américaine. A l'instar du pétrole, les tensions géopolitiques impactent également le compartiment des métaux industriels et des métaux précieux. L'or revient ainsi sur le devant de la scène et profite de son statut de valeur refuge. Le prix de la relique barbare a effectivement bondi pour brièvement atteindre 1900 USD. Toujours dans le registre des métaux précieux, l'argent s'échange près des 24 USD l'once tandis que le platine et le palladium grimpent à respectivement 1074 et 2317 USD. Du côté des métaux industriels, les prix restent bien orientés et profitent d'une baisse du billet vert. L'aluminium se stabilise autour de 3300 USD la tonne métrique tandis que le nickel franchit la barre des 24.000 USD. Un mot sur les matières premières agricoles. Les cours du maïs et du blé ont évolué à plat sur les cinq derniers jours à Chicago et se traitent respectivement à 650 et 797 cents le boisseau.

© Zonebourse.com 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LONDON BRENT OIL -1.16% 93.62 19.27% PALLADIUM -0.38% 2337 23.31% PLATINUM 0.80% 1077.5 10.23% S&P GSCI CORN INDEX 0.54% 538.9061 10.03% S&P GSCI GOLD INDEX -0.12% 1106.079 4.01% S&P GSCI PETROLEUM INDEX 0.41% 327.1305 19.48% S&P GSCI PLATINUM INDEX -1.46% 286.2306 11.45% WTI -1.66% 91.21 21.54% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue