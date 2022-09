Jordan Dufee Analyste Senior Suivre 487 Tous ses articles Suivre sur Grand amateur de l'or, féru des questions pétrolières, enthousiaste des métaux rares et inconditionnel du cuivre, Jordan Dufee est sans surprise le spécialiste des matières premières sur ZoneBourse.

Expert de nos process d'investissements techniques et fondamentaux, véritable couteau suisse de l'équipe, il met sa vaste culture financière à votre disposition. Tour d'horizon des matières premières : Tension sur le cuivre 12/09/2022 | 12:24 Jordan Dufee 12/09/2022 | 12:24 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Tous les lundi, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles. Energie : Le pétrole a cédé du terrain la semaine dernière, poussant les prix du baril de Brent momentanément en dessous de la ligne des 90 USD. Ces niveaux de prix pourraient inciter les pays membres de l'OPEP à rendre davantage de mesures pour soutenir les prix, puisqu'à l'heure actuelle, le cartel élargi s'est accordé à réduire sa production de 100.000 barils par jour. Une mesure davantage symbolique qui vise à montrer que le cartel peut intervenir à tout moment pour soutenir le marché. Autre fait majeur de la semaine, la hausse surprise des stocks américains, qui ont progressé de 8,8 millions de barils alors que le consensus tablait plutôt sur une contraction de 2 millions. Cette hausse est liée à un tassement des exportations américaines mais également à une baisse des activités de raffinage. Au niveau des prix, le Brent se négocie près de 93 USD le baril tandis que la référence américaine, le WTI, s'échange autour de 87 USD. Concernant le marché européen du gaz, où les prix restent volatils, les ministres de l'Energie de l'Union européenne se sont réunis afin de s'accorder sur une série de mesures ayant pour objectif d'enrayer la hausse des prix du gaz. Dans les grandes lignes, Bruxelles voudraient plafonner les prix du gaz importé en Europe ainsi que les revenus des producteurs d'électricité qui engrangent des profits records. Métaux : Les prix des métaux industriels se sont dans l'ensemble stabilisés au LME, à l'exception du cuivre, qui s'est nettement démarqué en enchaînant 5 séances de hausse à 7860 USD la tonne métrique. Les travailleurs de la plus grande mine du monde, celle d'Escondida au Chili (exploitée par BHP Group), vont entrer en grève pour demander de meilleures mesures de sécurité. Les opérateurs se souviennent d'un épisode similaire en 2017, qui avait durement resserré l'offre mondiale. Enfin, l'or a repris un peu de hauteur à 1725 USD. Produits agricoles : L'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes a connu un nouveau rebondissement cette semaine puisque Vladimir Poutine l'a remis en question, en affirmant que cet accord profite davantage à l'Europe qu'aux pays pauvres, en proie à des problèmes de famine. Selon les données compilées par Bloomberg, la moitié des expéditions a bénéficié à l'Asie, au Moyen-Orient et à l'Afrique. Le cours du blé s'échange à 840 cents à Chicago, contre 673 cents pour le maïs.

© Zonebourse.com 2022