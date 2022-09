Tour d'horizon des matières premières : la demande chinoise montre des signes de faiblesse

Jordan Dufee Analyste Senior Suivre 487 Tous ses articles Suivre sur Grand amateur de l'or, féru des questions pétrolières, enthousiaste des métaux rares et inconditionnel du cuivre, Jordan Dufee est sans surprise le spécialiste des matières premières sur ZoneBourse.

Tous les lundi, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles. Energie : Le ralentissement économique en cours et ses conséquences sur la demande en pétrole, particulièrement en Chine, continuent d'affecter le sentiment des investisseurs. Dans son dernier rapport mensuel sur le marché, l'Agence internationale de l'énergie estime que la demande chinoise de pétrole devrait baisser de 420.000 barils par jour cette année. Par conséquent, les cours pétroliers ont enchaîné leur troisième semaine de baisse consécutive et se négocient non loin de leur niveau plancher de l'année avec un Brent européen à 83,50 USD et un WTI américain à 86 USD le baril. En Europe, les ministres de l'énergie de l'Union européenne continuent à élaborer un plan pour éviter un nouvel emballement des prix du gaz. Un plafonnement des prix du gaz russe a finalement été écarté au profit d'une taxation des superprofits des compagnies pétrolières et d'un plan de sobriété énergétique pour l'hiver prochain. Métaux : Le retour de l'aversion au risque a pesé sur le baromètre de l'économie mondiale, le cuivre, qui a perdu du terrain cette semaine à 7760 USD. L'aluminium a mieux résisté en raison de mauvaises nouvelles sur le front de l'offre, puisque des fonderies chinoises pourraient réduire encore davantage leur production en raison du rationnement de l'électricité dans certaines provinces chinoises. L'aluminium s'échange légèrement en dessous de 2300 USD au LME. Concernant les métaux précieux, l'or a enfoncé à la baisse la barre des 1700 USD l'once. Le contexte inflationniste ne profite décidément pas à la relique barbare, pénalisée par le resserrement de la politique monétaire de la Réserve Fédérale et de la hausse des rendements obligataires qui va avec. Produits agricoles : Les cours des céréales se sont globalement stabilisés à Chicago, où le blé et le maïs s'échangent à respectivement 840 et 670 cents le boisseau. L'Ukraine a déclaré que les superficies de semis de céréales d'hiver devraient chuter d'environ un tiers par rapport à l'année dernière en raison de la guerre mais aussi de la hausse des prix des engrais.

