Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Energie : Quatrième semaine de hausse consécutive pour le pétrole, qui s'échange autour de 86 USD pour la référence européenne. Le cours du brut reste bien orienté et a bénéficié d'un plongeon spectaculaire de stocks hebdomadaires aux Etats-Unis. Progression des exportations, hausse de la cadence des raffineries et solide demande en amont de la fête nationale : voici la combinaison qui explique la chute des stocks de 12,2 millions de barils alors que le consensus tablait sur une contraction minime de 0,4 million. Dans le reste de l'actualité, l'Arabie Saoudite a baissé ses prix de vente officiels pour ses clients asiatiques, c'est un mauvais signal concernant la dynamique de la demande en Asie. Le baril de WTI s'échange en hausse autour de 81,50 USD.



Métaux : Le cuivre met fin à sa longue séquence de baisse, soit sept semaines de baisse. La tonne de cuivre reprend ainsi de la hauteur à Londres et se négocie à 9915 USD (prix spot). Les métaux profitent globalement d'un affaiblissement du dollar américain, les financiers gardant en tête l'assouplissement à venir de la politique monétaire de la Réserve Fédérale. Les regards se tournent également vers la Chine, qui pourrait annoncer ce mois-ci des mesures supplémentaires pour son secteur industriel selon certains intervenants. Du côté des métaux précieux, l'once d'or avance à 2366 USD, profitant à la fois d'une accalmie sur le dollar et sur les rendements obligataires américains.

Produits agricoles : À Chicago, le cours du maïs reste orienté à la baisse puisque le boisseau de maïs se négocie toujours autour de 400 cents. Du côté du blé, c'est un peu plus neutre même si le boisseau de blé fait du surplace à 550 cents.