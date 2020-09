Tour d'horizon des plus gros paris baissiers européens du moment

En France, les trois plus gros paris actuels à la baisse sont Vallourec, Air France-KLM et Casino. Le spécialiste des tubes sans soudure a vu affluer à nouveau les "shorts sellers" depuis les annonces de la semaine dernière. Selon la base Bloomberg, 12 fonds sont actuellement positionnés à la baisse. La présence d'Air France-KLM en seconde position n'est pas une surprise, car la vente à découvert sur les valeurs liées au tourisme et aux voyages est à la mode depuis l'arrivée de la Covid-19. A l'échelle Européenne, on retrouve d'ailleurs, parmi les valeurs les plus "shortées" du moment, Deutsche Lufthansa et Fraport. Quant à Casino, la vente à découvert fait presque partie de l'identité du groupe depuis plusieurs années et le bras de fer engagé par Muddy Waters.

Les principales positions courtes ouvertes début septembre sur les actions françaises (Source Bloomberg)

Nous trouvons plus étonnant les paris importants contre Peugeot, dont les positions courtes représentent 7,7% des actions en circulation. La société est faiblement valorisée sur plusieurs ratios traditionnels et fait partie des acteurs de l'automobile qui ont plutôt bien géré les passages délicats récents. Parmi les autres shorts importants, figure Europcar, dont le poids de la situation financière délicate dépasse manifestement les rumeurs d'intérêts qui ont circulé dernièrement.

Un dernier mot sur les foncières. Klépierre figure en 6e position des valeurs les plus vendues à découvert en France avec environ 6,15% de positions courtes ouvertes. Mais la société la plus shortée du secteur est Unibail-Rodamco-Westfield, qui n'apparaît pas dans le classement français puisqu'elle est immatriculée aux Pays-Bas et donc régulée là-bas. Environ 11,8% de son capital est aux mains des vendeurs à découvert, selon le dernier pointage.

Les principales positions courtes ouvertes début septembre sur les actions européennes (Source Bloomberg)

Dans le STOXX Europe 600, les valeurs les plus vendues à découvert sont, dans l'ordre, Unibail-Rodamco-Westfield, Evotec, Varta, J Sainsbury, Peugeot, Pearson, Deutsche Lufthansa, Klépierre, BE Semiconductor et ThyssenKrupp.

En France, l'AMF publie depuis 2012 la liste des positions courtes ouvertes en fin de mois. Le stagiaire a oublié de mettre en ligne la version à fin août, mais celle à fin juillet est disponible ici.

Et pour finir, quelques rappels sur la vente à découvert en vidéo :