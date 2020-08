Tour du monde des indices : la tech européenne brille aussi, la Norvège moins

L’Europe aussi a des “technos” qui marchent

En bourse, les valeurs technologiques américaines écrasent tout sur leur passage. Mais comment se comportent leurs homologues européennes ? Le premier problème qui se pose est qu'il n'existe pas vraiment d'indice technologique Nasdaq paneuropéen. En fouillant un peu, il est possible de trouver certains "proxy", comme le MSCI Europe Information Technology ou la poche technologique du STOXX Europe 600. Ils n'ont toutefois pas l'exhaustivité du Nasdaq, puisqu'ils comptent respectivement 23 et 35 sociétés.

STOXX Europe 600 Technology

L'indice a gagné environ 13,5% depuis le 1er janvier et plus de 29% sur un an, une nette surperformance par rapport à l'indice large STOXX Europe 600, qui affiche -1% depuis le 1er janvier et -10% sur un an. Ses plus grosses pondérations sont ASML (environ 24,5%), SAP (environ 16%) et Prosus (environ 6,8%). La première française, Dassault Systèmes, pèse un peu moins de 4%. On y retrouve des équipementiers télécoms ou semiconducteurs (Ericsson, Nokia, STMicroelectronics), des éditeurs de logiciels (Sage, Temenos, Aveva, TeamViewer), des SSII (Capgemini, Sopra Steria) ou des fournisseurs de matériel ou distributeurs (Logitech, Bechtle). Mais aucune entreprises du paiement ou de l'édition de logiciels, à cause de la rigidité de la classification ICB, et c'est dommage.

MSCI Europe Information Technology

L'indice a gagné 8% depuis le 1er janvier et 24% sur un an. On retrouve les grands acteurs du STOXX Europe Technology précité (SAP, ASML, Infineon, Ericsson, Nokia, Dassault Systèmes, Amadeus…) mais aussi des entreprises du paiement (Adyen, Worldline, Nexi) et des dossiers plus confidentiels, comme Halma et Hexagon. Pas de jeux vidéo (type Ubisoft) ni de technologiques plus exotiques comme Evolution Gaming ou de nouvelles stars de l'économie numérique comme HelloFresh ou Delivery Hero.

Globalement, les valeurs européennes exposées à l'économie numérique font mieux que la moyenne. A ce titre, on ne peut que regretter l'absence d'un indicateur large, maintenant que le vieux continent commence à compter davantage de licornes à succès. Le TecDAX (indices des valeurs allemandes de croissance) affiche d'ailleurs l'un des plus beaux parcours 2020 parmi les indices mondiaux.

L’OMX Oslo, le mauvais élève des pays nordiques

Depuis le début de l’année, les bourses des pays scandinaves réalisent des performances honorables voire même excellentes si l’on prend l’OMX Copenhagen (+16,8%). Les Bourses de Suède et de Finlande dépassent légèrement la barre du 0 et progressent respectivement de +2,8% et +1,25%. Pourtant, avec une performance négative de 11,8%, la Bourse d’Oslo affiche un certain retard.