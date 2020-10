Tourisme: le Jura bernois enregistre un record de nuitées en juillet et août

Moutier (awp/ats) - Le Jura bernois a enregistré un record de nuitées cet été en accueillant des visiteurs venus de toute la Suisse. La fréquentation des hôtels et des campings a bondi en juillet et en août. Une partie des activités de loisirs a aussi connu un vif succès.

"Le coronavirus a constitué une opportunité pour le secteur touristique du Jura bernois et les prestataires touristiques", a expliqué à Keystone-ATS le directeur de Jura bernois Tourisme Guillame Davot. Les grands espaces, des hébergements à taille humaine et des prix accessibles expliquent ce succès.

La fréquentation des hôtels a augmenté de 19% en juillet et de 15% en août. Les nuitées en camping ont aussi largement dépassé les statistiques habituelles avec une hausse de 115% en juillet et de 51% en août. "L'objectif est de fidéliser la clientèle", a ajouté Guillaume Davot.

Jura bernois Tourisme ne dispose pas de statistiques officielles concernant la parahôtellerie, mais les nombreux contacts avec des prestataires d'hébergement montrent une saison record. Certains établissements ont été complets de juin à fin août et auraient pu louer leurs chambres plusieurs fois, a relevé l'institution.

Une majeure partie des activités de loisirs comme Chez Camille Bloch et le Sikypark a également connu une très forte croissance estivale, estimée entre 10 et 50% malgré les mesures sanitaires. Les touristes en provenance des cantons de Genève, du Tessin, des Grisons et du Valais étaient plus nombreux qu'habituellement.

Les perspectives pour cet automne restent bonnes avec un bon niveau de réservation des hébergements pour le mois d'octobre. La période à partir de novembre s'annonce plus compliquée et incertaine tant au niveau des nuitées que des activités. Les restaurateurs font état du peu de demandes pour les repas de fin d'année, constate Jura bernois Tourisme.

ats/vj