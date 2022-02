Tourisme: patience requise pour un retour à la normale

Zurich (awp) - Malgré une solide reprise en 2021, le tourisme est toujours loin de ses niveaux de 2019, soit avant la crise pandémique. Suisse Tourisme espère un retour à la normalité en 2023, et même en 2025 pour les marchés lointains, selon un communiqué publié jeudi.

Pour 2022, Suisse Tourisme prévoit une nouvelle amélioration du niveau des nuitées de l'hôtellerie, qui devrait atteindre 84% du volume généré en 2019. En 2023, les nuitées pourraient retrouver un niveau similaire à 2019.

La clientèle suisse, qui avait fortement soutenu le tourisme intérieur pendant la crise, devrait enregistrer une croissance ralentie en 2022, mais les nuitées devraient rester à un niveau supérieur de 5% par rapport à celui de 2019.

Par ailleurs, il est probable que le niveau des nuitées de la clientèle européenne en 2023 soit encore légèrement inférieur au volume généré en 2019. En 2022, le volume de nuitées est attendu en baisse de 17%.

Les marchés lointains requerront le plus de patience, le retour à la normale n'étant attendu qu'à l'horizon 2025. Cette année, il manquera encore plus de la moitié des nuitées de ces hôtes par rapport à 2019, précise Suisse Tourisme dans son communiqué.

En 2021, les nuitées de l'hôtellerie sont restées inférieures d'un quart à leur niveau d'avant-crise. La forte hausse des nuitées de la clientèle suisse (+17% par rapport à 2019) constitue "un record absolu".

Les nuitées de la clientèle européenne ont effectué un solide rattrapage, mais elles restent tout de même en baisse de 44% par rapport à 2019. Du côté des marchés lointains, le niveau des nuitées reste inférieur à hauteur de 80% par rapport à avant la pandémie. Les touristes en provenance d'Asie ont été "quasiment absents", relève Suisse Tourisme.

Saison d'hiver en bonne voie

Au sujet de la saison d'hiver en cours, les nuitées sont en hausse d'un quart par rapport à l'hiver dernier, selon une enquête de Suisse Tourisme réalisée la semaine dernière. La fréquentation est pour sa part attendue en hausse de 35%. Les bonnes conditions météorologiques ont soutenu la demande.

Les hôtes venus de l'étranger participent à cette embellie, les transactions par carte de crédit de la clientèle britannique, allemande et italienne ont en effet plus que doublé au cours des sept premières semaines de 2022 sur un an.

