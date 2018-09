Bourse de Paris : Tous les chemins mènent à Trump

ous nous sommes bien débrouillés dans les négociations avec la Chine, mais nous ne sommes pas prêts à signer l'accord qu'ils voudraient". Il est donc probable que la nouvelle liste de droits de douane visant 200 milliards de dollars de produits d'importation chinois soit déployée, probablement à la fin du mois.

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Morgan Stanley reprend le suivi d'Atlantia à pondération en ligne en visant 22 EUR.

AlphaValue ajuste de 2,66 à 2,63 EUR son objectif sur CGG en restant à accumuler.

Morgan Stanley reprend le suivi d'Eiffage à surpondérer en visant 124 EUR.

Goldman Sachs passe de neutre à acheter sur Enel malgré un objectif ramené de 5,25 à 5,10 EUR.

JP Morgan passe de neutre à surpondérer sur Ericsson en visant 97 SEK contre 71 SEK précédemment.

Goldman Sachs ramène de 64 000 à 62 000 CHF son objectif sur Lindt & Spruengli.

Liberum passe de conserver à vendre sur Schneider, dont l'objectif recule de 68 à 58 EUR.

SocGen abaisse d'achat à conserver son avis sur Scor, dont l'objectif ressort à 37,50 EUR.

Crédit Suisse réduit de 550 à 510 CHF son objectif sur The Swatch mais reste à surperformance.

Jefferies passe d'acheter à conserver sur Vapiano, dont l'objectif passe de 26,50 à 13,70 EUR.

Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer sur Vinci, revalorisé de 88 à 109 EUR.

L’actualité des sociétés

Les dégagements se sont donc poursuivis hier sur les marchés financiers, toujours malmenés par l'absence de progrès dans les négociations commerciales menées par les Etats-Unis, d'une part avec le Canada et d'autre part avec la Chine. Du côté d'Ottawa, on estime que des progrès ont été accomplis mais que les demandes américaines sont encore excessives sur certains points. Dans la discussion avec Pékin, moins d'informations ont filtré mais Donald Trump lui-même a déclaré "nMême si cela n'a pas grand-chose à voir avec la finance de marché,, qui dépeint un Donald Trump "néfaste" pour la bonne santé du pays et "sans aucune morale". Plusieurs conseillers auraient envisagé de préparer une destitution mais auraient renoncé pour éviter une crise constitutionnelle. Un "lâche", a rétorqué le Président américain, qui a demandé au 'NYT' de dévoiler l'identité de sa source "pour la sécurité nationale". Broadcom et Dell aux Etats-Unis ou Safran Altran et Interparfums en France seront les principales publications d'entreprises du jour. Le CAC40 a démarré en baisse de -0,1% à 5 253 points.Une seule statistique majeure en Europe, les commandes d'usines allemandes (8h00 : consensus +1,8%). La liste est bien plus longue aux Etats-Unis, avec l'étude Challenger sur l'emploi (13h30) puis le rapport ADP (14h15 : consensus 195 000) et les données trimestrielles sur l'emploi et la productivité (14h30). Suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30 : consensus 214 000), le PMI des services (15h45 : consensus 55,2), l'ISM non-manufacturier (16h00 : consensus 56,8) et les commandes d'usines (16h00 : consensus +0,5%). Les stocks pétroliers hebdomadaires clôtureront le calendrier à 17h00.L'euro se négocie 1,16332 USD. Légère remontée de l'once d'or en matinée, à 1 198 USD. L'or noir grappille aussi quelques cents, à 68,61 USD pour le WTI et 77,23 USD pour le Brent.Rien ne va plus chez Telecom Italia Vivendi , qui en est le premier actionnaire, a brocardé une "gestion désastreuse" du dossier depuis que le fonds activiste Elliott a pris le pouvoir. La position d'Amos Genish aux commandes opérationnelles semble fragilisée. Thales et Gemalto obtiennent aux Etats-Unis le sésame du CFIUS pour leur mariage. La presse brésilienne croyait savoir qu' Engie allait vendre une centrale brésilienne à SPIC, mais le groupe a indiqué que rien n'avait encore été finalisé. Danone baisse ses prix au Maroc. Nexity signe 2,3 milliards d'euros de lignes de crédit. Europlasma progresse sur son renforcement capitalistique. Boiron Altamir et Devoteam ont publié leurs comptes.Sans surprise, la Commerzbank quittera le DAX le 24 septembre, remplacée par Wirecard GlaxoSmithKline va supprimer 650 emplois aux Etats-Unis dans le cadre d'une restructuration déjà révélée. American Express visée par une enquête pour ses pratiques en matière de taux de change appliqués à ses clients. Les auditions de Twitter et Facebook au Congrès américain n'ont pas été d'une grande violence, ce qui n'a pas empêché la "tech" américaine de souffrir en bourse hier. Starbucks inaugure sa première boutique italienne ce jour.