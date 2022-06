Tous les ponts menant à la ville ukrainienne de Sievierodontesk ont été détruits mais l'"accès" demeure - gouverneur

Le gouverneur Serhiy Gaidai a écrit sur l'application Telegram que la Russie n'avait pas pris le contrôle total de la ville, et qu'une "partie" de celle-ci restait sous contrôle ukrainien, mais qu'il n'était plus possible d'y transporter des cargaisons humanitaires.

Gaidai a également déclaré au service ukrainien de RFE/RL que, bien que 70 % de la ville soit désormais contrôlée par la Russie, la situation des troupes ukrainiennes sur place était "difficile mais sous contrôle."

"Ils ont la possibilité d'envoyer les blessés dans les hôpitaux, donc il y a encore un accès", a-t-il déclaré.

"Il est difficile de livrer des armes ou des réserves. Difficile, mais pas impossible", a-t-il ajouté.