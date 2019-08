Tous les véhicules particuliers du Groupe PSA sont homologués selon la nouvelle norme EURO 6 et disponibles à la vente dès à présent

Regulatory News:

Comme le confirme Nicolas Morel, Directeur de la Qualité et de l’Ingénierie du Groupe PSA, « Le Groupe PSA était l’un des rares constructeurs automobiles à être prêt l’an dernier pour la première étape du protocole WLTP1 et en mesure de fournir l’ensemble de sa gamme à ses clients après le 1er septembre 2018. Un an plus tard, le Groupe PSA est à nouveau au rendez-vous et l’ensemble de nos modèles de véhicules particuliers ont été homologués conformément au calendrier. Nos choix technologiques pour le traitement des émissions polluantes nous permettent de proposer à nos clients des véhicules conformes aux normes et respectueux de l’environnement ».

Au 1er septembre 2019, les critères de mesure des émissions des véhicules particuliers se renforcent, avec les nouveautés suivantes :

Test RDE (Real Driving Emissions) : définit l’écart maximum admissible entre les émissions polluantes (NOx, PN) constatées sur un véhicule en conditions de conduite réelles et celles mesurées par la nouvelle procédure d’homologation. L’exigence demandée est un coefficient de 2,1 pour les émissions de NOx. Les modèles du Groupe PSA ont été homologués et déjà 80% de ses véhicules particuliers sont conformes à l’étape réglementaire suivante (EURO 6d-ISC) qui entrera en vigueur en janvier 2020 avec un coefficient de 1+0,43.

Test EVAP (émissions par ÉVAPoration) : mesure la quantité d’hydrocarbures s’évaporant du système de carburant d’un véhicule sur une période de 48 heures. Il concerne essentiellement la ventilation du réservoir des modèles à essence.

Test ISC (In Service Conformity) : les véhicules de moins de cinq ans déjà en circulation doivent continuer d’être conformes à l’ensemble des normes d’émissions.

L’ensemble des modèles de véhicules particuliers du Groupe PSA a déjà été soumis à ces tests et les véhicules ont été homologués en conséquence. Les clients commandant aujourd’hui un modèle d’une marque du Groupe PSA quelle qu’elle soit (Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall) ont ainsi l’assurance que leur prochaine voiture sera conforme à l’ensemble des normes en vigueur et pourra leur être livrée sans retard.

