Tous les vols annulés à l'aéroport de Hong Kong

HONG KONG, 12 août (Reuters) - La direction de l'aéroport de Hong Kong a annulé tous les vols prévus lundi après-midi en raison de la présence de quelque 5.000 manifestants antigouvernementaux sur le site pour la quatrième journée consécutive.

Cette décision marque une nouvelle escalade dans la dégradation de la situation dans le territoire, secoué par une crise politique majeure depuis le printemps.

Seuls les vols pour lesquels les procédures d'enregistrement ont été achevées pourront décoller, précise les autorités aéroportuaires. De même, les avions actuellement en vol vers Hong Kong seront autorisés à atterrir.

"Tous les autres vols ont été annulés pour le reste de la journée", ajoute la direction dans un communiqué.

D'après la compagnie Cathay Pacific, l'annulation des vols restera en vigueur jusqu'à mardi matin.

La direction de l'aéroport de Hong Kong recommande par ailleurs à tous les passagers présents dans les terminaux de quitter les lieux aussi vite que possible.

Hong Kong est l'un des aéroports les plus fréquentés de la planète. Première plateforme mondiale pour le fret aérien, il se classe au huitième rang mondial pour le trafic passagers, selon les données de l'Airports Council International (ACI).

Simultanément, le bureau chinois des Affaires liées à Hong Kong et Macao à Pékin a estimé lundi que la crise avait atteint un "stade critique" et évoqué les "germes du terrorisme".

"Les manifestants de Hong Kong ont fréquemment utilisé des outils extrêmement dangereux pour attaquer la police ces derniers jours, ce qui constitue des crimes graves avec émergence des germes du terrorisme", a déclaré le porte-parole du Bureau, Yang Guang, sur l'antenne de la télévision publique CCTV.

"Tous ceux qui se préoccupent de l'avenir de Hong Kong doivent se manifester fermement et refuser tous ces comportements violents, dire non à tous ces individus violents", a-t-il ajouté.

Le mouvement de contestation, né en avril du rejet d'un projet de loi qui aurait permis l'extradition de suspects vers la Chine continentale, s'est élargi depuis le mois de juin à des revendications plus larges, dont la démission de Carrie Lam et la protection des libertés et de l'autonomie dont jouit Hong Kong depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.

Nombre de Hongkongais estiment que ce régime particulier, résumé par la formule "un pays, deux systèmes", est aujourd'hui menacé par le gouvernement central chinois. (Felix Tam Henri-Pierre André pour le service français)