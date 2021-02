Tout augmente, ma pauvre dame

Il doit bien se marrer, Elon Musk, en constatant le poids de n'importe lequel de ses mots. Le charismatique dirigeant américain peut citer une variété de croquettes pour chien, le nom d'un jeu vidéo ou la marque de son slip avec la certitude qu'il provoquera un engouement immédiat pour le produit concerné. Musk n'ignore pas le pouvoir qu'il a acquis à titre personnel et à travers la success-story Tesla. Il savait donc pertinemment que l'information lâchée h six ier par le constructeur automobile ferait l'effet d'une bombe sur le marché des cryptomonnaies et au-delà. Dans le rapport annuel que la société a déposé lundi auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, figurent quelques lignes qui ont le pouvoir de donner ses lettres de noblesse au Bitcoin. Tesla y explique avoir constitué une réserve de 1,5 milliard de dollars de la cryptomonnaie la plus célèbre et avoir l'intention de l'accepter de la part de ses clients. Il n'en fallait évidemment pas plus pour qu'il s'envole de plus de 20 % à 47 000 USD. Sachez-le, il suffit désormais d'un seul Bitcoin pour s'offrir une Tesla Model 3 à long rayon d'action. Si le client opte pour la Model 3 de base (38 000 USD), le constructeur va devoir rendre la monnaie.

Je relate cette anecdote parce que les cryptomonnaies vont faire partie du paysage, et rapidement si des entreprises symboliques comme Tesla leur font sauter des étapes. Cela ne surprendra pas une partie de nos lecteurs qui en étaient déjà convaincus. Pour les autres, j'ai bien l'impression qu'il va falloir se mettre au goût du jour. En tout cas n'ayez pas trop peur, la tâche est plutôt facile. Bien plus simple en tout cas que celle des banques centrales, qui se creusent toujours la tête sur l'avenir des monnaies traditionnelles et sur la perte d'influence macroéconomique induite par l'apparition des monnaies alternatives.

Pendant ce temps, les marchés actions poursuivent une progression alimentée par les vaccins, les résultats solides des entreprises et la promesse du plan de soutien Biden aux Etats-Unis. Le procès pour destitution de Donald Trump, qui démarre aujourd'hui, passerait presque au second plan. Il y a aussi pas mal d'opérations financières en cours, signe que les entreprises ont un certain degré de confiance. Il y a bien sûr l'affaire entre Veolia et Suez, mais aussi Renesas qui s'offre Dialog Semiconductor pour 4,9 Mds€, ou Electronic Arts qui rachète Glu Mobile pour 2,1 Mds$. Cette dernière transaction me permet de saluer l'arrivée chez Zonebourse de notre dernière recrue, qui a publié hier matin son premier papier pour dire tout le bien qu'il pensait de Glu Mobile. 12 heures après, l'entreprise était rachetée. Comme j'écarte le délit d'initié, il reste la chance du débutant et le talent. Les prochaines semaines nous permettront nous le diront, mais c'est une assez jolie entrée en matière.

Revenons à nos marchés. Qu'est-ce qui pourrait stopper la marche en avant des actions ? Donnons la parole au Crédit Suisse, qui a publié hier une note de stratégie. Pour la banque, l'exubérance liée l'affaire GameStop n'est pas un risque. Elle assigne des risques faibles à un ralentissement de la dynamique chinoise, à un effet de ciseau sur les bénéfices des sociétés et encore plus faibles à un échec des vaccins contre les variants du coronavirus ou à un statu quo fiscal aux Etats-Unis. Deux menaces sont jugées plus élevées. D'abord une croissance européenne qui peine à se relancer. Ensuite et surtout, une Fed qui devient moins accommodante : le Crédit Suisse estime que le risque d'un tel scénario est élevé au second semestre 2021. Cryptomonnaies ou pas, les banques centrales mènent encore la danse, et pour un moment.

Les indicateurs avancés évoluent autour de l'équilibre ce matin, une pause qui apparaît légitime au regard de la hausse récente.

L'euro remonte à 1,2075 USD, pendant que l'once d'or grappille 0,5 % à 1839 USD. Le pétrole dépasse ses plus hauts récents, avec un Brent qui accroche les 61 USD et un WTI qui se négocie 58,37 USD. Le rendement de la dette américaine recule légèrement à 1,16% sur 10 ans. L'effet Tesla dope le Bitcoin, à 46 422 USD.

L’actualité des sociétés

En France

Résultats des sociétés

Scor : le réassureur fait état de primes en croissance de 15,9 % pour les renouvellements de janvier 2021, à 3,44 Mds€. La hausse tarifaire moyenne a atteint 8,7 %. Les projections fournies en septembre sont confirmées.

Annonces importantes

Dans le monde

Résultats des sociétés

AngloGold Ashanti : le groupe minier a précisé que ses bénéfices avaient triplé en 2020, grâce notamment à la flambée des cours de l'or.

Dätwyler : le groupe affiche une lourde perte nette mais relève son dividende à 3,20 CHF.

Hasbro : le spécialiste des jeux de société a publié des comptes en hausse au T4, accueillis sans effusion à Wall Street (+0,4 % après la séance).

Honda : le résultat opérationnel sur neuf mois se contracte de 30 %.

SelectQuote : le courtier en assurances s'envole de 13 % post-séance après la publication de trimestriel supérieur aux attentes.

SoftBank : le titre flambe en séance en dépassant le cap des 10 000 JPY après la publication la veille de ses comptes trimestriels.

TeamViewer : l'éditeur allemand de logiciels anticipe une forte croissance cette année, avec une bonne tenue des marges, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires 2020 de 460 M€, en hausse de 44 %.

Annonces importantes

L'annonce par Tesla d'un investissement conséquent dans le Bitcoin et sa volonté d'accepter la cryptomonnaie en paiement secouent le landernau financier.

Electronic Arts va racheter l'éditeur et développeur de jeux pour smartphones et tablettes Glu Mobile pour 2,1 Mds$ (12,50 USD l'action).

Lonza vend son unité Specialty Ingredients à Bain et Cinven pour 4,2 MdsCHF.

L'UE a signé un contrat pour la fourniture par Pfizer et BioNTech de 300 millions de doses supplémentaires de leur vaccin contre le coronavirus.

Givaudan rachète la petite entreprise française Myrissi, spécialiste de l'intelligence artificielle.

Roche a soumis une demande d'autorisation d'utilisation en urgence de son test antigénique rapide du Covid-19 auprès de la FDA.

L'UE somme Apple de traiter toutes les applications de façon équitable au niveau du respect de la vie privée.

PATEO et la coentreprise chinoise de General Motors assignent Tencent devant le gendarme chinois de la concurrence.

Nestlé doit se défendre en Chine d'une campagne contre les produits Gerber.

Monolithic Power va faire son entrée dans le S&P500.

La valorisation de Reddit a doublé à 6 Mds$, dans le cadre d'un tour de table réalisée récemment, fort opportunément après l'actualité récente.

