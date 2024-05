Pour débuter la semaine, je vais tenter un état des lieux financiaro-psycholo-pifométrique de la situation des marchés actions, qui vont plutôt bien. On va parler paradoxes, stats faiblardes et bénéfices des sociétés en délire. Il sera aussi question du marché chinois et du programme de la semaine.

Les marchés actions mondiaux sont, pour une bonne partie d'entre eux, repartis à l'assaut des records qui avaient été signés plus tôt dans l'année. Les doutes sur l'évolution de la politique monétaire américaine, qui ont entraîné une baisse des indices en avril, ont été étouffés par la robustesse des bénéfices des grandes entreprises cotées et par le refroidissement de certains indicateurs économiques aux Etats-Unis. Ce dernier point peut paraître paradoxal, mais les investisseurs considèrent qu'il étaie le scénario d'une menace inflationniste qui se réduit et d'une Fed qui va pouvoir, ou devoir, baisser ses taux une ou deux fois d'ici la fin de l'année pour préserver la dynamique.

A ce titre, le zeitgeist du moment est : tout ce qui montre que l'économie américaine perd de la vigueur est bon à prendre pour les actifs à risque. Depuis le début du mois, toutes les statistiques majeures publiées aux Etats-Unis sont ressorties plus dégradées que prévu : les indicateurs d'activité ISM pour l'industrie et pour les services étaient en zone de contraction, les données du marché de l'emploi d'avril étaient bof et, vendredi, les consommateurs américains ont montré (via l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan) qu'ils avaient le moral dans les chaussettes et qu'ils en avaient marre de l'inflation (ce qui contribue, d'ailleurs, à savonner la planche du pauvre Joe Biden). Tout concourt à renforcer le scénario d'une banque centrale qui devra réduire ses taux. Toutefois, j'ajoute un second paradoxe à celui évoqué précédemment : les résultats des (grandes) entreprises (cotées) ont nettement rebondi et devraient continuer à le faire dans les trimestres à venir et les indicateurs avancés du PIB US pointent plutôt vers une accélération qu'un coup de frein. Les résultats des sociétés sont même remarquables : aux Etats-Unis, les résultats du T1 ont dépassé les prévisions avec la marge la plus élevée des deux dernières années.

Pour résumer, le marché est bombardé de données assez contradictoires, mais il continue à monter. Il faut probablement y voir une grande confiance dans le fait que la banque centrale américaine fera le nécessaire pour que les choses se passent bien : si l'économie ralentit, il ne fait guère de doute que la première baisse de taux aura lieu en septembre. Si l'économie se maintient ou accélère légèrement, il y aura une forme de fatalisme optimiste de la part du marché : les taux restent élevés n'entravent pas vraiment la mécanique, donc l'assouplissement monétaire peut attendre. Il y aura deux gros tests de solidité des gains mardi et mercredi avec le diptyque prix à la production (PPI) et prix à la consommation (CPI) d'avril aux Etats-Unis. Le patron de la Fed, Jerome Powell, doit prononcer une allocution demain à 16h00, après le PPI et avant le CPI donc, pour faire croire que je parle anglais.

En attendant, ce sont les marchés européens et chinois qui ont brillé la semaine dernière. Le vieux continent devrait bénéficier d'un coup de pouce économique avec une baisse de taux de la BCE dès le début du mois de juin. C'est quasiment acté, sauf coup dur dans les trois semaines qui viennent. Le Stoxx Europe 600 vient d'enchaîner six séances consécutives de hausse, pour porter ses gains 2024 à 8,7% (10,2% avec les dividendes), rivalisant avec le S&P500 (+9,5%). L'autre marché en forme du moment est chinois : le Hang Seng gagne 11,8% depuis le 1er janvier, et surtout 29% depuis son point bas du 22 janvier. Le retour en forme coïncide avec une légère reprise économique dans le pays, des mesures de soutien au secteur financier et une forme de cautérisation des problèmes des promoteurs immobiliers, dont certains sont parvenus à rembourser des échéances dernièrement, alors qu'ils avaient été incapables de le faire au cours des trimestres précédents. La Chine reste sous la menace des tarifs douaniers qui tendent à se durcir en Europe et aux Etats-Unis, et d'indicateurs macroéconomiques toujours mi-figue, mi-raisin. Nouvelle illustration ce weekend avec des chiffres d'inflation conformes aux attentes, mais des données de crédit faibles et des prix à la production qui restent en berne. "Il y a une confiance croissante dans le marché chinois, même si les indicateurs économiques ne soutiennent pas entièrement cet optimisme", a indiqué un trader de Maybank Securities. Bank of America parle pour sa part d'un "FOMO associé à des annonces politiques favorables". En tout cas, ça fonctionne pour le moment.

Quelques informations glanées depuis le début du weekend :

Selon plusieurs sources, Joe Biden va imposer une surtaxe de 100% aux véhicules électriques chinois. Mes grandes compétences mathématiques me permettent d'affirmer qu'il va donc faire doubler les prix unitaires. C'est Tesla qui va être contente. Par ailleurs, la Maison Blanche prévoit aussi de d'imposer des droits de douane sur les dispositifs médicaux fabriqués en Chine. Le détail est attendu en début de semaine.

Deux allocutions de banquiers de la Fed sont prévues aujourd'hui à 15h00 (Philip Jefferson et Loretta Mester, d'obédience assez neutre).

La Suisse remporte le concours de l'Eurovision 2024.

Les chars israéliens encerclent la moitié Est de Rafah.

Vladimir Poutine limoge son ministre de la défense russe, Sergueï Choïgou.

La Chine émet des obligations de très long terme pour la première fois (50 ans). Le pays a aussi émis des échéances à 20 et 30 ans. Au total, l'émission représente 140 Mds$, un signe des efforts de Pékin pour financer la relance, estime-t-on sur le marché.

La grande fiesta de l'Elysée Choose France permet d'attirer 15 Mds€ d'investissements, notamment en provenance de quelques stars du numérique.

Sur l'agenda des résultats cette semaine : Tencent, Alibaba et com pour le stars chinoises, Home Depot et Walmart côté poids-lourds du commerce de détail aux Etats-Unis et quelques grosses signatures mondiales (Allianz, Sony, Siemens AG, Compagnie Financière Richemont).

En Asie Pacifique, le rouge domine à Sydney (-0,2%), à Tokyo (-0,3%), à Séoul (-0,5%) et à Bombay (-0,8%) en début de semaine. Hong Kong et Taiwan progressent en revanche de 0,7%. Les indicateurs avancés sont hésitants en Europe.

Les temps forts économiques du jour

Il n'y aura aucun indicateur majeur aujourd'hui. Tout l'agenda ici.

L'euro est stable à 1,077 USD. L'once d'or rebondit à 2355 USD. Le pétrole a rechuté, avec un Brent de Mer du Nord à 82,51 USD le baril et un brut léger américain WTI à 77,73 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 4,49%. Le bitcoin se négocie 61 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Sanofi va investir 1 Md€ dans la construction d'une nouvelle usine sur son site de Vitry-sur-Seine.

Air France-KLM a remboursé les 48 M€ restants d'OCEANE à échéance 2026.

Valneva annonce de nouveaux résultats positifs chez les adolescents pour l'étude pivot de Phase III de son vaccin contre le chikungunya.

Les principales publications du jour : Solutions 30, Oeneo, Lacroix… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Rheinmetall espère récupérer 30 à 40 Mds€ sur le budget spécial de réarmement l'armée allemande.

EQT propose de racheter OX2 pour 60 SEK par action en numéraire.

Pfizer et AstraZeneca annoncent de nouveaux investissements de près d'un Md$ en France.

SIG Group se refinance à hauteur de 450 M€.

L'un des plus grands centres commerciaux de Varsovie, propriété de Mirbud, détruit par un incendie.

Fresenius Medical prévoit une croissance de 2% de la dialyse aux États-Unis d'ici la fin de l'année.

Shein accélère les préparatifs de son introduction en bourse à Londres en raison d'obstacles aux Etats-Unis.

Les principales publications du jour : Ferrovial…

Des Amériques

Un sondage révèle qu'environ 1 adulte américain sur 8 a pris des médicaments GLP-1 anti-obésité (Novo Nordisk, Eli Lilly).

Apple a signé avec OpenAI pour mettre des fonctionnalités IA dans l'iPhone.

Microsoft va investir 4 Msd€ en France.

Amazon va annoncer un investissement de 1,2 Md€ dans le cadre du sommet Choose France.

IBM va investir 45 M€ en France dans l'informatique Quantique.

Morgan Stanley va renforcer ses équipes parisiennes d'une centaine de personnes.

Les actions de Novavax s'envolent de plus de 200% grâce à l'accord de licence conclu avec Sanofi.

Exxon Mobil condamné à payer 725 M$ pour le cancer d'un ex-employé.

Les principales publications du jour : Taisho, Petrobras…

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.