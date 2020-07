Tout le sport en direct de MySports et Teleclub chez Swisscom et sur le réseau câblé

Grâce à un accord sur la distribution de MySports et de Teleclub sur leurs plateformes respectives, UPC et Swisscom permettront à leurs clients en Suisse de profiter d'un accès égal et total à l'ensemble des contenus sportifs en direct, et ce dès l'automne 2020. Tous les détails concernant les offres seront communiqués avant le lancement par les fournisseurs.

Cet accord profitera à 1,8 million de clients UPC, aux partenaires de distribution MySports de Suissedigital et à 1,55 million de clients Swisscom TV. Ces clients auront à l'avenir la possibilité de suivre tous les matchs des plus hautes ligues de football et de hockey sur glace de Suisse ainsi que les rencontres de l'UEFA Champions League, de l'UEFA Europa League, de Bundesliga et même de nombreuses ligues de hockey d'Europe et d'Amérique du Nord. Ainsi, tous les clients pourront profiter de l'intégralité des contenus de MySports et de Teleclub. L'offre devrait devenir disponible sur les différentes plateformes TV durant le troisième trimestre 2020, et donc avant le lancement de la nouvelle saison de football et de hockey.

Un objectif de longue date atteint



Grâce à cet accord, un souhait de longue date est exaucé, non seulement pour les fans, mais aussi pour les responsables des fournisseurs de télécommunications concernés. « MySports est désormais un acteur majeur dans le paysage télévisuel sportif en Suisse, seulement trois ans après son lancement. Grâce à sa diffusion sur Swisscom TV, nous pourrons répondre aux attentes d'encore plus de fans de hockey sur glace suisse, car ils pourront avoir accès à MySports chez Swisscom. En parallèle, les clients de UPC et des partenaires de distribution MySports de Suissedigital profiteront de l'offre sportive et de divertissement complète de Teleclub, ce que nous voulions proposer depuis longtemps », déclare Baptiest Coopmans, CEO de UPC.

« Nous développons notre offre Teleclub Entertainment en permanence et nous proposons à nos clients des contenus en direct passionnants et riches en émotions. Désormais, tous les clients Swisscom TV et UPC ainsi que ceux des autres plateformes TV pourront profiter des contenus de MySports et de Teleclub et bénéficier des mêmes conditions. Il s'agit d'une étape importante. Nous sommes très heureux d'être parvenus à cet accord pour tous les fans de sport », ajoute Urs Schaeppi, CEO de Swisscom.

Nous nous tenons à la disposition des représentants des médias pour de plus amples informations :