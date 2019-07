Tout savoir sur le Hang Seng

Le Hang Seng est un indice à flottant libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 50 plus grosses sociétés négociées à la Bourse de Hong Kong. Avec le CSI 300 (Shanghai et Shenzhen, Chine) et le Nikkei 225 (Tokyo, Japon), il est l'un des plus importants indices boursiers d'Asie. Pour connaître les spécificités entre le Hang Seng et le CSI 300,

Le Hang Seng est un indice à flottant libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 50 plus grosses sociétés négociées à la Bourse de Hong Kong. Avec le CSI 300 (Shanghai et Shenzhen, Chine) et le Nikkei 225 (Tokyo, Japon), il est l'un des plus importants indices boursiers d'Asie. Pour connaître les spécificités entre le Hang Seng et le CSI 300, cliquer ici

Code ISIN : aucun

Code Mnémo : HSX

Devise : HKD (dollar hongkongais)

Bourse : Hong Kong

Heure de trading : 03h15 – 10h15 (heure d'été française)

Les capitalisations boursières des 50 composants sont comprises entre 50 milliards de dollars hongkongais (AAC Technologies Holdings, soit environ 6,4 milliards de dollars US) à près de 3 500 milliards (Tencent Holdings, soit environ 448 milliards de dollars US).



L'indice est divisé en quatre secteurs : Finance (48%), Commerce et Industrie (35%), Propriétés (12%) et Services aux collectivités (5%).

Les dix premières positions de l'indice – que vous trouverez ci-dessous - sont issues des secteurs "Finance" et "Commerce et Industrie". Ils représentent plus de 63% du poids total de l'indice.





A la mi-juillet 2019 (le 16 juillet précisément), le Hang Seng cote à 28 619.62 points et sa capitalisation boursière s'élève à 18 592 milliards de dollars hongkongais, soit approximativement 2 378 milliards de dollars américains.



Le Hang Seng dividendes réinvestis ("Hang Seng Index Total Return") cote quant à lui 81 997.53 points ce même jour.



Graphique historique du Hang Seng



Source : Bloomberg, le 16/07/2019 Source : Bloomberg, le 16/07/2019



Faits saillants :

Le point A correspond au niveau le plus bas de l'indice, à 58.61 points, atteint en août 1967. La ville de Hong Kong a basculé dans le chaos avec les émeutes de gauche de 1967 ("leftist riots"). Pendant sept mois la ville a connu des manifestations à grandes échelles contre la domination coloniale britannique. Cette année-là, le Hang Seng a cédé plus de 18%. Le point B illustre la plus forte variation annuelle exprimée en pourcentage, à +147.07% en 1972. Le calme avant la tempête… De 1968 à 1972, le Hang Seng a enchaîné cinq années consécutives de hausse : +62% en 1968, +44.5% en 1969, +36.1% en 1970, +61.3% en 1971 et +147.1% en 1972. A l'inverse, le point C représente la plus forte baisse annuelle exprimée en pourcentage, à -60.54% en 1974. L'année 1974 a marqué les bourses du monde entier. En raison de la récession américaine et du choc pétrolier fin 1973, l'ensemble des indices de la planète ont été fortement pénalisés. C'est en 2008 (point D) que l'indice a perdu le plus de points, reculant de 13 425,17 points en un an. Dans le sillage de toutes les autres grandes places boursières du monde, le Hang Seng a été fortement impacté par la crise des Subprimes. En 2017 (point E), le Hang Seng a progressé de 7 918.59 points, soit la plus forte variation exprimée en nombre de points. Tout comme les principaux indices mondiaux, le Hang Seng a connu une année faste, porté par une croissance mondiale plus robuste que prévu et un environnement de taux bas. Son record historique a été atteint en janvier 2018 (point F), où il a dépassé les 33 484 points. En 2018, la Bourse de Hong Kong a dépassé la Bourse de Wall Street et est passée leader mondial en termes capitaux levés, avec 36.6 milliards de dollars américains de fonds levés sur l'année, notamment par des sociétés issues du secteur des télécommunication et d'Internet.

Zoom sur l'année 2019 :



Depuis le début d'année, le Hang Seng dividendes réinvestis a progressé de 13.5%. Les 5 principales contributions à cette performance (tenant compte du poids du titre dans l'indice) sont : le groupe d'assurance-vie Aia, pour 2.97% de la performance totale, l'assureur Ping An Insurance Group (1.66%), le géant du web Tencent (1.55%), la bourse Hong Kong Exchanges and Clearing (0.72%) et enfin, la société d'investissement immobilier Link Reit (0.49%).

Source : Bloomberg, le 16/07/2019

Du côté du palmarès des valeurs depuis janvier, la société Sino BioPharmaceutical se distingue nettement à la hausse, en s'adjugeant 74% de gains.



Force est de constater que les sociétés de l'assurance et de la santé arrivent en tête des meilleures performances et plus fortes contributions au rendement depuis ce début d'année. En effet, ces dernières ont profité des nouvelles initiatives du gouvernement visant à mettre en œuvre l'initiative "Healthy China" ("une Chine en bonne santé"). Il s'agit d'un plan d'action pour la période 2019-2030, mis en place afin de réformer le système de la santé et "répondre à un demande croissante en soins médicaux de qualité" (source : site tresor.économie.gouv).