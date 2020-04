Bourse de Paris : Tout va bien, alors ?

J'ai toutes les peines du monde à prendre de la hauteur vis-à-vis des événements actuels. J'imagine que vous aussi. Nous sommes bombardés de discours contradictoires, nous recevons des dizaines (euh, des centaines en fait) de messages qui nous expliquent pour les uns que nous allons tous mourir, pour les autres que la vie reprendra comme avant d'ici le début du mois de mai. Que l'on surestime la pandémie. Qu'on la sous-estime. Que les Etats-Unis vont s'effondrer. Que leur capacité de réaction va encore être démontrée. Que la Chine a menti sur la propagation du virus au sein de ses frontières. Mais qu'on est bien content qu'elle ait redémarré alors qu'on se fichait bien de son sort quand le Covid-19 ne frappait que Wuhan.

Les marchés financiers, eux, après avoir très tardivement pris la mesure des conséquences du coronavirus, ont plongé, rebondi, plongé encore plus bas et à nouveau rebondi de façon déroutante. De 7% hier pour les trois indices américains. Pendant que des "spécialistes" rivalisent de surperlatifs pour nous décrire l'apocalypse économique qui nous guette, d'autres "spécialistes" trouvent les bases d'une reprise en "V". Pendant ce temps, on meurt toujours à New York, à Mulhouse et à Londres, mais on parle déjà déconfinement. Cet après aura-t-il lieu dès le début du mois de mai ? En aura-t-on trop fait ou pas assez ? Qui aura eu la meilleure réponse face au Covid-19 ? Cela changera-t-il le destin politique de Donald Trump ? Des questions, encore des questions, et si peu de réponses.

Seules certitudes, "ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés", pour reprendre le célèbre vers de Jean de La Fontaine dans "Les animaux malades de la peste". Même le Premier ministre britannique, si réticent à l'origine à confiner sa population. Le pauvre Boris Johnson qui se retrouve en soins intensifs malgré les pirouettes du 10 Downing Street pour essayer de convaincre l'opinion publique que tout est sous contrôle. C'est le ministre des affaires étrangères Dominic Raab qui a revêtu le costume de capitaine.

Un capitaine, l'Opep+ en manque cruellement. Ou en a un de trop, c'est selon. Russie et Arabie Saoudite se chamaillent toujours et les rumeurs contradictoires se multiplient là aussi. Quand ils auront fini de se donner en spectacle, les deux Etats pourraient s'entendre sur les termes d'un armistice passant par une réduction de la production. Ils aimeraient que les Etats-Unis se joignent à l'effort, ce qui est loin d'être acquis. Cette affaire-là n'est pas encore réglée.

Ce matin autour de 8h00, on progresse en Asie et les indicateurs avancés européens sont fermement ancrés dans le vert, alors qu'ils étaient plus hésitants une heure avant.

Les temps forts économiques du jour

La production industrielle allemande (8h00) et la balance commerciale française (8h45) précèderont deux statistiques américaines : l'étude JOLT sur les ouvertures de postes (15h00) et les chiffres mensuels du crédit à la consommation (20h00).

Calme plat ce matin sur la paire euro / dollar à 1,0807 USD. L'once d'or perd du terrain à 1656 USD. Le baril est ferme à 26,99 USD le WTI et 33,96 USD le Brent. Légère hausse à 0,69% pour le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans. Le Bitcoin perd quelques cents à 7317 USD.

Les principaux changements de recommandations

Air liquide : Baader Helvea reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 110 à 103 EUR.

Akzo Nobel : Baader Helvea passe d'accumuler à acheter en visant 75 EUR.

Amadeus : HSBC passe de conserver à acheter en visant 55 EUR.

BHP : Credit Suisse passe de neutre à surperformance en visant 39 AUD.

Clariant : Baader Helvea reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 31,50 à 29 CHF.

Covestro : Baader Helvea passe de conserver à acheter en visant 33 EUR.

Emmi : MainFirst passe d'acheter à conserver en visant 900 CHF.

Engie : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 10,20 EUR.

ENI : Bernstein passe de neutre à surperformance en visant 13 EUR.

Equinor : Bernstein passe de neutre à surperformance en visant 170 NOK.

GEA Group : DZ Bank reste à la vente avec un objectif de cours réduit de 23 à 16 EUR.

Givaudan : Baader Helvea reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 3250 à 3070 CHF.

Grifols : Citigroup passe d'acheter à neutre en visant 19,72 EUR.

Heineken : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 100 à 90 EUR.

Lanxess : Baader Helvea passe de conserver à acheter en visant 46 EUR.

Michelin : AlphaValue passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 108 à 87,10 EUR.

Proximus : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 15,20 à 14,90 EUR.

Repsol : Bernstein passe de neutre à surperformance en visant 13 EUR.

Restaurant Group : HSBC passe de conserver à acheter en visant 80 GBp.

Saint-Gobain : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 24,50 à 23,80 EUR.

Sika : Baader Helvea reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 195 à 180 CHF.

Solvay : Baader Helvea reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 95 à 65 CHF.

Ubisoft : Wells Fargo démarre le suivi à pondération en ligne en visant 80 EUR.

Wood Group : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 350 à 200 GBp.

L’actualité des sociétés

Thales rejoint la liste des entreprises qui renoncent à leur dividende. "Le soutien des Etats français et néerlandais est absolument nécessaire pour passer le cap, nous sommes reconnaissants que les deux gouvernements nous aient promis de l'apporter", a déclaré Anne Rigail, la directrice générale d'Air France, au Figaro, confirmant les rumeurs de soutien des deux nations de tutelle d'Air France-KLM. L'agence Fitch place la notation crédit de Société Générale et BNP Paribas sous surveillance avec implications négatives. Sanofi et Regeneron ont amendé leurs accords concernant Praluent, le Français conservant la distribution internationale et l'Américain celle des Etats-Unis. La réflexion sur Kevzara est allongée, au regard des tests actuels contre le Covid-19. Airbus a suspendu la production et l'assemblage sur ses sites de Brême et Stade (Allemagne) et de Mobile (Etats-Unis) en attendant des jours meilleurs. Ils communiquent sur le Covid-19 et ses conséquences : Teleperformance, Wavestone, Vinci, Medincell, Augros, Imerys, Alten, Mersen et Stef. Aperam change de directeur financier. Tikehau Capital accroît sa participation dans IREIT Global. GTT - Gaztransport et Technigaz nomme Eric Dehouck directeur général adjoint et membre du comité exécutif. Akka détient plus de 99% de Data Respons. Onxeo reçoit 6,6 M$ en contrepartie de la concession de droits exclusifs additionnels sur belinostat à Acrotech Biopharma. I.Ceram obtient une publication dans une revue spécialisée. Amoeba annonce l'émission de la première tranche de 26 OCA. Pharmagest prend le contrôle de PandaLab. Carmat obtient la validation définitive de son dossier Forfait Innovation par la HAS. Verimatrix fait intégrer sa solution watermarking serveur à la plate-forme Akamai Intelligent Edge. GeNeuro, Biosynex, Ober et Videlio ont publié leurs comptes.

Fiat Chrysler prolonge la fermeture de ses usines aux États-Unis et au Canada jusqu'au 4 mai, BMW jusqu'au 30 avril. Les autorités américaines commandent 167 millions de masques à 3M Company sur trois mois. Samsung va dépasser les attentes de chiffre d'affaires au 1er trimestre, grâce aux ventes de puces, qui ont compensé le déclin de la demande pour les smartphones et télévisions provoqué par l'épidémie du Covid-19. La fondation Visa mobilise 210 M$ pour aider les PME à faire face au Covid-19. Les actions Carnival ont bondi de 20% hier à l'annonce d'une entrée du fonds souverain saoudien à hauteur de 8,2% du capital. Godaddy acquiert l'activité Registry de Neustar. Lufthansa pourrait profiter de la crise actuelle pour fermer sa filiale à bas coûts Germanwings, selon des rumeurs qui circulent avant un conseil d'administration prévu aujourd'hui. Boeing suspend la production du 787 en Caroline-du-Sud. Pershing Square renforce ses positions dans Berkshire Hathaway et reprend position dans Starbucks. Silver Lake et Sixth Street Partners vont investir 1 Md$ dans Airbnb. Hier, un communiqué est parti par erreur sur Businesswire pour annoncer les résultats du 1er trimestre de JPMorgan Chase : heureusement, il était vide et la banque publiera bien ses trimestriels le 14 avril. Alcon renonce à son dividende et à ses objectifs.