Toutes les chaînes pour enfants en libre accès

La situation actuelle exige des mesures visant à rendre notre quotidien supportable malgré les restrictions, en particulier pour les plus jeunes d'entre nous. Afin de leur offrir une plus grande variété de divertissement et de rendre le temps passé à la maison plus amusant, UPC met toutes ses chaînes pour enfants en libre accès du 25 mars au 6 mai 2020. L'activation est automatique et valable pour tous les clients Digital TV. En plus de la UPC TV Box, dont il y a maintenant plus de 300 000 unités sur le marché, les chaînes activées peuvent également être reçues avec des appareils plus anciens (par exemple Horizon ou Mediabox).

Liste des chaînes : chaînes pour enfants mises en libre accès

Chaînes francophones : - Boing France HD - Boomerang France HD - Canal J HD - Disney Channel HD* - Disney XD HD* - Disney Junior HD - nickelodeon HD - Nickelodeon Jr - TiJi HD Chaînes germanophones : - Boomerang HD - Cartoon Network HD - Disney Junior HD - Disney XD HD* - Nick Jr. HD - Junior Chaînes italophones : - Disney Jr* - Boomerang - Cartoon Network

* Ces chaînes seront désactivées par Disney chez tous les opérateurs suisses le 31 mars 2020.

Nouvelle chaîne RTL UHD : séries et émissions en direct

UPC élargit en même temps son offre de divertissement avec une nouvelle chaîne en ultra haute définition, RTL UHD. Les amateurs de séries sont particulièrement gâtés : Au rythme de la vie (Gute Zeiten, schlechte Zeiten en allemand), qui compte parmi les soap operas préférés des clients UPC, est désormais présenté en très haute qualité. À partir de la troisième émission en direct de Deutschland sucht den Superstar le 28 mars 2020, tous les clients UPC pourront profiter de la qualité UHD. La grande finale aura lieu une semaine plus tard, le 4 avril 2020. Comme le public n'est pas autorisé à assister au spectacle, la retransmission en UHD est ce qui se rapproche le plus d'une sensation de direct !

Vous trouverez ici toutes les autres modifications effectuées le 25 mars 2020 dans le cadre d'une modification des chaînes.

