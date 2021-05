Bourse de Paris : Toutes les nouvelles sont bonnes à prendre

Si cela peut méduser certains néophytes, il convient de garder à l’esprit que les marchés financiers aiment abuser de paradoxes, contradictions et autres manques de vraisemblance, qui revêtent toutefois une forme relative de rationalité (encore un paradoxe me direz-vous !). Dans le cas d’hier, la glissade de l’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (à 31.5 points, il était à 50.2 en avril) atténue les risques d’une surchauffe de l’économie américaine, ainsi que les craintes d’une forte inflation qui vont avec, de quoi ne pas inciter la Réserve Fédérale à resserrer rapidement sa politique monétaire. Dit autrement, une mauvaise nouvelle est toujours bonne à prendre et cela arrange bien les affaires des investisseurs actions, extrêmement frileux à l’idée de voir la Fed réduire dans un futur proche ses rachats d’actifs.

Le S&P500 a ainsi progressé de 1.06% à 4159 points, un vent d’optimisme qui a également profité aux valeurs technologiques, à l’image du parcours du Nasdaq et ses 2% de gains journaliers. En jetant un coup d’œil sur nos heatmaps, on peut rapidement déduire que seules les valeurs bancaires et les compagnies pétrolières ont été délaissées, mais nous en reparlerons un peu plus bas.

Heatmap de l'indice S&P500