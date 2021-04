Toutes les parties engagées à trouver un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, dit Kiev

KIEV, 19 avril (Reuters) - Toutes les parties ont réaffirmé leur engagement à parvenir à un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, a indiqué Kiev lundi dans un communiqué publié à l'issue de discussions en format "Normandie", qui regroupent les gouvernements ukrainien, russe, allemand et français.

Ces discussions ont pour objectif de tenter d'apaiser les tensions et de trouver une issue au conflit dans l'est de l'Ukraine entre les forces ukrainiennes et les séparatistes pro-russes.

Plus tôt dans la journée, une source avait déclaré à Reuters que ces discussions avaient duré environ trois heures et n'avaient donné aucun résultat tangible. (Matthias Williams; version française Camille Raynaud, édité par Jean Terzian)