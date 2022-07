Toyota réduit la production de son usine au Texas en raison de la canicule

L'opérateur du réseau électrique du Texas a pris des mesures d'urgence mercredi pour éviter les pannes d'électricité en raison de la hausse de la demande d'électricité.

Toyota pourrait arrêter la production la plupart des jours avant 14 heures et réduire les équipes de nuit, avec effet immédiat jusqu'à la mi-août, a déclaré un porte-parole.

L'usine avait prévu cinq jours de fermeture estivale la semaine prochaine, et a ajouté deux jours supplémentaires en raison d'une pénurie mondiale de semi-conducteurs, a déclaré Toyota. Les sept jours de fermeture ne sont pas liés à la vague de chaleur, a ajouté le porte-parole.

Toyota rejoint une série d'autres entreprises au Texas, dont Samsung Electronics Co Ltd, qui utilisent moins d'énergie alors que l'État entre dans sa quatrième journée de chaleur extrême.

"Nous surveillons attentivement les conditions météorologiques et communiquons avec les autorités locales, et nous adapterons nos plans en conséquence", a déclaré Samsung dans un communiqué jeudi.

General Motors Co a évité les réductions de production dans son usine d'assemblage d'Arlington, au Texas, mais a réduit la climatisation, a déclaré l'entreprise jeudi.

Des sources familières avec les opérations de l'usine LyondellBasell ont déclaré tôt jeudi que la société pétrochimique a réduit la consommation d'électricité dans sa raffinerie de Houston en passant des pompes électriques aux turbines à vapeur lorsque cela était possible.

Mercredi, un porte-parole de LyondellBasell a déclaré que ses opérations au Texas travaillaient sur des moyens "de réduire la demande d'électricité sans arrêter les actifs ou compromettre la sécurité et la fiabilité de nos opérations".

À deux reprises cette semaine, l'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), l'opérateur du réseau électrique de l'État, a demandé aux habitants de réduire leur consommation d'électricité pendant les heures les plus chaudes de la journée et a mis en garde contre le risque de pannes d'électricité. Les résidents ont été invités à monter les thermostats, à différer l'utilisation d'appareils à forte puissance et à éteindre les pompes de piscine.