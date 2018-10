TrackInisght: Performance positive pour les actions de grandes capitalisations Asie-Pacifique

Le segment regroupant les ETFs offrant une exposition aux actions Asie-Pacifique de grandes capitalisations a enregistré une performance moyenne positive de +2.35% et a collecté $ 2.6 millions sur la journée de lundi (22.10.18). Cependant, cela ne permet pas de couvrir les pertes cumulées sur 30 jours et depuis le début de l’année avec des performances qui restent négatives, respectivement à -6.39 % et -9.53%. Les investisseurs ont sanctionné le mauvais début d’année par des retraits massifs ($ -998.3 millions depuis le 1er janvier 2018). Cependant, nous constatons une légère inflexion de la collecte sur les 30 derniers jours, qui est à peine positive à $ +25.5 millions. Ce segment regroupe 15 ETFs, exposés à 7 indices pour un total de $ 17.9 milliards d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com