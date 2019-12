TrackInsight: Baisse des actions Coréennes

Les ETFs permettant de s’exposer aux grandes et moyennes capitalisations coréennes ont perdu 2,01% en moyenne vendredi dernier (29/11/2019). L’indice principal, le KOSDAQ 150, a atteint son plus bas sur un mois. Le marché actions Coréen est une victime collatérale des événements à Hong Kong et des menaces que cela représente pour le marché, en plus de l’incertitude entourant les accords commerciaux entre les États-Unis et la Chine. Le Won et les taux des obligations ont également chuté. Il est intéressant de noter que les investisseurs ont profité de cette baisse pour injecter $ 67M dans ce segment via le marché primaire, probablement afin de bénéficier de prix relativement bas. Le segment dédié aux actions coréennes de grandes et moyennes capitalisations regroupe 37 ETFs pour un total de $ 8,5 milliards d’actifs sous gestion.

