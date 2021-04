TrackInsight: Biden annonce une augmentation des impôts aux Etats-Unis 27/04/2021 | 14:15 Envoyer par e-mail :

Semaine du 19 au 25 Avril 2021 Semaine du 19 au 25 Avril 2021 L'embellie des dernières semaines sur les marchés actions s'est estompée avec les annonces d'augmentation d'impôt de Joe Biden. Il envisage ainsi de quasiment doubler les taxes sur les plus-values boursières pour les porter à 39.6 % pour les ménages américains disposant de revenus supérieurs à un million de dollars. Dans un premier temps, les indices ont dévissé jeudi, avant de se reprendre vendredi, les investisseurs rachetant les secteurs ayant le plus corrigé ces derniers jours. La vague de résultats meilleurs qu'attendu a finalement compensé l'augmentation des cas de Covid-19 dans le monde, qui fait toujours craindre un ralentissement de la croissance économique. Netflix chute, les marchés actions calent après les annonces de Joe Biden Le Dow Jones a finalement clôturé en baisse (-0.46%) après son record historique de la semaine dernière. Le S&P 500 (-0.13%) et le Nasdaq Composite (-0.25%) ont suivi la même tendance, à l'inverse des petites capitalisations qui ont fini dans le vert (Russell 2000 en hausse de +0.41%). Parmi les secteurs S&P, l'énergie a affiché la plus mauvaise performance en perdant 1.77%, après l'augmentation inattendue des stocks de pétrole américains (+0.6 million de barils sur la semaine se terminant le 16 avril – brut WTI en baisse de 1.57%). Les biens de consommation discrétionnaire (-1.23%), les services d'utilité publique (-0.95%), les services de communication (-0.63%, avec Netflix qui a plongé de -7.5% en raison du ralentissement de la croissance des abonnés et d'une concurrence accrue) et la tech (-0.46%) ont tiré l'indice large vers le bas. Seulement quatre secteurs ont réussi à ne pas perdre pied : l'immobilier (+2.04%), la santé (+1.77%), les valeurs industrielles (+0.43%), et les matériaux de base (+0.37%). Il n'y a pas eu de miracle en Europe. Le MSCI EMU a lâché -0.48% et le FTSE a glissé de -1.15%. Les marchés asiatiques ont clôturé en ordre dispersé. Le Nikkei a chuté de -2.23% tandis que le Shanghai Composite gagnait +1.39%. L'économie chinoise a effectivement rebondi de +18.3% au premier trimestre, avec une augmentation des dépenses de consommation au-delà des attentes. Les marchés de crédit marquent une pause Ce fût le calme plat sur les marchés de crédit, alors que le rendement du T-note américain à 10 ans faisait du surplace à +1.58%. Les obligations de notation "investissement" ont progressé de +0.30% aux Etats-Unis, mais n'ont quasiment pas bougé en Europe (-0.01%). Idem du côté de la dette émergente (-0.01% en devises locales). Les titres à haut rendement ont mis fin à quatre semaines de hausse ininterrompue, mais en baissant seulement de quelques points de base (-0.13% en Europe, -0.04% outre-Atlantique). L'or n'a guère varié (-0.11%), mais le billet vert a de nouveau subi un accès de faiblesse, touchant un plus bas de huit semaines face à l'euro (EUR-USD en hausse de +0.58% à 1.2049). Le Bitcoin chute avec la retombée de l'euphorie autour de Coinbase L'action Coinbase a piqué du nez cinq jours d'affilée, enregistrant in fine une perte hebdomadaire cumulée de -14.74%, dans le sillage du plongeon du bitcoin (BTCUSD : -12.5%), qui cote maintenant sous le niveau des 50'000 dollars. Les hausses d'impôt mises en avant par Joe Biden ont pesé sur les cryptos. Poursuivez votre lecture : https://www.trackinsight.com/en/weekly-flow-report/2021-04-23/global Trouvez et comparez plus de 6000 ETFs avec nos outils gratuits : Sélecteur d'ETF

