Les ETF permettant de s'exposer à l'argent ont gagné en performance et en collecte lors de la session de marché de vendredi. Les ETF permettant de s'exposer à l'argent ont gagné 1,73% ce vendredi 16 avril et ont enregistré une collecte de $1,5 millions de dollars, portant les flux cumulés depuis le début de l'année à $1,3 milliard de dollars. 26 ETF répliquant 8 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $22,8 milliards de dollars.

