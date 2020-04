TrackInsight: Bonne performance pour les ETFs actions exposés aux ressources naturelles

La journée de jeudi a été bénéfique pour les ressources naturelles et plus particulièrement pour le pétrole, les producteurs ayant décidé de se réunir en urgence la semaine prochaine pour convenir d’une éventuelle réduction de la production de l’ordre de 10 millions de barils par jour. Sur cette annonce, le prix du pétrole s’est envolé de plus de 11% à Londres. Les sociétés évoluant dans le secteur des ressources naturelles ont également bénéficié de cette déclaration, comme le montre le segment dédié sur TrackInsight en hausse de 2,71% sur la journée. Dans le sillage des marchés financiers globaux, ce segment est dans une phase haussière depuis quelques jours. Cependant, le rebond n’a pas encore permis de recouvrir complètement les pertes accumulées précédemment. Au cours du premier trimestre de 2020, ce segment a perdu 32% et les investisseurs ont retiré $ 1,2 milliards d’actifs, faisant ainsi chuter les actifs sous gestion de $ 8,2 milliards à $ 4,5 milliards.

View data on TrackInsight.com