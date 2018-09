Après un mois dans le vert, les Obligations d’entreprises 1-10 ans ont terminé le mois d’août sur une bonne note avec une performance journalière moyenne de +0.60% le 31 août 2018. Cela porte la performance cumulée moyenne du segment à 1.38 % sur le mois (après avoir atteint +3.35% au meilleur moment). Ces données sont calculées à partir des 9 ETFs composant ce segment, répliquant 9 indices pour un total de $ 4.2 Mds d’actifs sous gestion.

