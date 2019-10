TrackInsight: Bonne performance pour les obligations américaines de long terme

Une fois encore, les ETFs appartenant au segment TrackInsight des obligations américaines de long terme ont été à la fête ce jeudi 3 Octobre avec une performance moyenne de +1,11%, ainsi qu’une collecte de $146M sur le marché primaire. Les investisseurs continuent d’entrer dans ce type d’obligations afin d’augmenter leur retour sur investissement comparé à des obligations de plus court terme, mais aussi et surtout pour sortir du marché action, par peur d’une potentielle crise financière qui pourrait arriver dans un futur proche. Depuis le début de l’année, les investisseurs ont créés $7,67 milliards de nouvelles parts sur le marché primaire pour ce segment, qui jouit également d’une très solide performance cumulée de +18,79% en 2019. 11 ETFs répliquent 3 indices liés aux obligations américaines de long terme, et ils regroupent $22,65 milliards d’actifs sous gestion.

