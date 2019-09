TrackInsight: Bonne performance pour les obligations municipales « investment grade »

Après plusieurs jours de baisse, les indices exposés aux obligations municipales disposant d’une note « investment grade » et les ETFs rattachés ont inversé la tendance en affichant une performance moyenne sur la journée de mercredi de +0,72%. C’est un rendement remarquable pour ce segment à faible volatilité qui regroupe 16 ETFs. En 2019, la performance cumulée du segment a atteint 7,5% à son plus haut fin août, avant de chuter en septembre pour toucher son plus bas à +5,5%. La performance depuis le début de l’année a donc rebondi avec la journée d’hier pour atteindre désormais 6,3%. Côté flux, les investisseurs à la recherche de stabilité ont injecté $ 3,8 milliards de nouveaux actifs via le marché primaire dans ce segment qui représente désormais plus de 30 milliards d’actifs sous gestion.

