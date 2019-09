TrackInsight: Bonne performance pour les petites valeurs de croissance

Les ETFs exposés aux petites capitalisations profitent d’une tendance positive depuis quelques jours et plus particulièrement ceux liés aux valeurs de croissance qui ont progressé en moyenne de 1,80% ce mercredi 11 septembre. L’espoir des investisseurs d’une chute des taux et d’un apaisement des tensions sino-américaines ont transformé les perspectives économiques, aidant ainsi les petites capitalisations à retrouver de leur lustre. La performance moyenne cumulée depuis le début de l’année est largement positive, au-delà des 20%, effaçant ainsi les pertes accumulées lors du second semestre de 2018. Ce segment regroupe 12 ETFs exposés à 9 indices pour un total de $ 27 milliards d’actifs sous gestion.

