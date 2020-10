TrackInsight: Bonne performance pour les valeurs américaines à risque faible 0 23/10/2020 | 16:00 Envoyer par e-mail :

Les ETFs permettant de s'exposer aux actions américaines présentant un niveau de risque faible ont progressé ce jeudi 22 octobre. Les ETFs permettant de s'exposer aux actions américaines présentant un niveau de risque faible ont progressé de 1,50% ce jeudi 22 octobre et ont enregistré une collecte de 20,2 millions de dollars. Ce segment comprend 10 ETFs répliquant 9 indices pour un total de 770 millions de dollars d'actifs sous gestion.

