Les ETF exposés aux indices actions d’Asie-Pacifique ont progressé de 1,04% sur la journée de mardi 4 avril suite à l’annonce dans un rapport du Financial Times du rapprochement entre les États-Unis et la Chine au sujet d’un accord commercial. Les marchés Japonais, Australiens et de Hong Kong sont les principaux bénéficiaires de l’accord qui se profile entre les deux principales puissances mondiales. En ligne avec le début d’année, les bonnes performances récentes permettent au segment Actions d’Asie-Pacifique de se rapprocher des +15% de rendement cumulé moyen depuis le 1er janvier. Ce segment regroupe 57 ETFs, exposés à 28 indices différents qui représentent $ 34,23 milliards d’actifs sous gestion.

