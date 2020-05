TrackInsight: Bonnes performances pour le secteur des biotechnologies

Le segment TrackInsight consacré aux grandes et moyennes capitalisations du secteur des biotechnologies a progressé de 3,83% ce lundi 12 mai, portant la performance cumulée depuis le début de l’année pour les 11 ETFs de ce segment au-delà des 10%. La plupart d’entre eux sont exposés à des sociétés basées aux États-Unis et inclues dans l’indice Nasdaq Biotechnology. L’espoir de voir les laboratoires pharmaceutiques trouver une solution pour lutter contre le coronavirus a déclenché une vague d’optimisme chez les investisseurs. Même si les ETFs liés au secteur des biotechnologies sont sous les feux des projecteurs depuis quelques semaines, les flux restent stables sur le marché primaire où les récentes collectes ont compensé les quelques retraits enregistrés au plus fort de la crise en Mars. En 2020, ce segment profite d’une collecte de $ 415 millions qui contribue positivement au montant total des actifs sous gestion qui sont désormais de $ 11,7 milliards.

View data on TrackInsight.com