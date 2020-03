TrackInsight: Boost de la performance pour les actions ex US

Les ETFs cherchant à répliquer la performance des indices de valeurs ex US ont profité d’un léger rebond lors de la session de marché d’hier avec +3,17% ainsi que une collecte de +$317,38M de nouvelles parts créées sur le marché primaire. Les investisseurs continuent d’augmenter leur exposition au segment avec une quatrième session de collecte consécutive. Ce léger rebond amène la performance cumulée sur les 30 derniers jours à -22,46%, loin d’une reprise totale. Depuis le début de l’année, les ETFs inclus dans le segment ont perdu 26,33% et les investisseurs semblent s’être positionnés à ces niveaux bas avec +$7,71Mds de collecte sur la même période. 11 fonds répliquant les performances de 10 indices sont inclus dans le segment pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $97,5Mds.

